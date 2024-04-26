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Любимова наградила директора парка "Зарядье" - РИА Новости, 26.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:53 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/zaryade-1942479263.html
Любимова наградила директора парка "Зарядье"
Любимова наградила директора парка "Зарядье" - РИА Новости, 26.04.2024
Любимова наградила директора парка "Зарядье"
Министр культуры России Ольга Любимова вручила в павильоне "Культура" на ВДНХ медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени директору парка "Зарядье"... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:53
2024-04-26T12:53
культура
россия
ольга любимова
иван демидов
михаил брызгалов
зарядье
театр имени маяковского
московская государственная академия хореографии
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова вручила в павильоне "Культура" на ВДНХ медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени директору парка "Зарядье" Ивану Демидову и нагрудный знак "За вклад в российскую культуру" гендиректору Российского национального музея музыки Михаилу Брызгалову. "Так исторически сложилось, что одна из самых дорогих для нас и теплых миссий – вручение государственных наград. Уже сотни выдающихся художников, музыкантов, артистов, архитекторов, преподавателей творческих музеев, детских школ искусств, сотрудников музеев стояли здесь под аплодисменты своих коллег и были удостоены высоких государственных наград", - сказала министр перед церемонией награждения. Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени также удостоен артист Театра имени Маяковского Евгений Парамонов. Министр культуры вручила медали "За труды в культуре и искусстве" декану факультета Московской государственной академии хореографии Андрею Алферову, артистам МХТ имени Чехова Ольге Литвиновой и Валерию Трошину, актрисе Театра на Малой Ордынке Светлане Фроловой, искусствоведу Юрию Ланглебену и другим. Звания "Заслуженный артист РФ" удостоены артисты МХТ имени Чехова Павел Ващилин, Артем Волобуев, актер ТЮЗ Александр Тараньжиг, музыкант Симфонического оркестра имени Светланова Евгений Яковлев и другие. Президент благотворительного фонда "Русский силуэт" Татьяна Михалкова удостоена звания "Заслуженного деятеля искусств РФ". Заслуженными работниками культуры РФ признаны доцент кафедры Московской государственной консерватории имени Чайковского Михаил Лидский и глава Центральной научной библиотеки Общероссийской общественной организации Союза театральных деятелей РФ Людмила Сидоренко. Художник, завкафедрой живописи Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Владимир Штейн удостоен почетного звания "Заслуженный художник РФ". Директор Российского этнографического музея Юлия Купина получила благодарность правительства России.
https://ria.ru/20240103/orden-1919616497.html
https://ria.ru/20240205/medal-1925510096.html
https://ria.ru/20231208/nagrazhdenie-1914690940.html
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россия, ольга любимова, иван демидов, михаил брызгалов, зарядье, театр имени маяковского, московская государственная академия хореографии, парк "зарядье", культура
Культура, Россия, Ольга Любимова, Иван Демидов, Михаил Брызгалов, Зарядье, Театр имени Маяковского, Московская государственная академия хореографии, Парк "Зарядье", Культура
Любимова наградила директора парка "Зарядье"

Любимова вручила госнаграды директору парка "Зарядье" и другим деятелям культуры

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова
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Министр культуры РФ Ольга Любимова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова вручила в павильоне "Культура" на ВДНХ медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени директору парка "Зарядье" Ивану Демидову и нагрудный знак "За вклад в российскую культуру" гендиректору Российского национального музея музыки Михаилу Брызгалову.
"Так исторически сложилось, что одна из самых дорогих для нас и теплых миссий – вручение государственных наград. Уже сотни выдающихся художников, музыкантов, артистов, архитекторов, преподавателей творческих музеев, детских школ искусств, сотрудников музеев стояли здесь под аплодисменты своих коллег и были удостоены высоких государственных наград", - сказала министр перед церемонией награждения.
Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Путин наградил Цискаридзе орденом "За заслуги перед Отечеством"
3 января, 20:02
Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени также удостоен артист Театра имени Маяковского Евгений Парамонов.
Министр культуры вручила медали "За труды в культуре и искусстве" декану факультета Московской государственной академии хореографии Андрею Алферову, артистам МХТ имени Чехова Ольге Литвиновой и Валерию Трошину, актрисе Театра на Малой Ордынке Светлане Фроловой, искусствоведу Юрию Ланглебену и другим.
Звания "Заслуженный артист РФ" удостоены артисты МХТ имени Чехова Павел Ващилин, Артем Волобуев, актер ТЮЗ Александр Тараньжиг, музыкант Симфонического оркестра имени Светланова Евгений Яковлев и другие.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Путин наградил директора "Зарядья" медалью "За заслуги перед Отечеством"
5 февраля, 15:55
Президент благотворительного фонда "Русский силуэт" Татьяна Михалкова удостоена звания "Заслуженного деятеля искусств РФ".
Заслуженными работниками культуры РФ признаны доцент кафедры Московской государственной консерватории имени Чайковского Михаил Лидский и глава Центральной научной библиотеки Общероссийской общественной организации Союза театральных деятелей РФ Людмила Сидоренко.
Художник, завкафедрой живописи Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Владимир Штейн удостоен почетного звания "Заслуженный художник РФ".
Директор Российского этнографического музея Юлия Купина получила благодарность правительства России.
Министр культуры РФ Ольга Любимова на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ
Любимова вручила госнаграды деятелям культуры на выставке "Россия"
8 декабря 2023, 18:28
 
КультураРоссияОльга ЛюбимоваИван ДемидовМихаил БрызгаловЗарядьеТеатр имени МаяковскогоМосковская государственная академия хореографииПарк "Зарядье"Культура
 
 
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