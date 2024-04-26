https://ria.ru/20240426/zaryade-1942479263.html

Любимова наградила директора парка "Зарядье"

Любимова наградила директора парка "Зарядье" - РИА Новости, 26.04.2024

Любимова наградила директора парка "Зарядье"

Министр культуры России Ольга Любимова вручила в павильоне "Культура" на ВДНХ медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени директору парка "Зарядье"... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T12:53

2024-04-26T12:53

2024-04-26T12:53

культура

россия

ольга любимова

иван демидов

михаил брызгалов

зарядье

театр имени маяковского

московская государственная академия хореографии

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова вручила в павильоне "Культура" на ВДНХ медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени директору парка "Зарядье" Ивану Демидову и нагрудный знак "За вклад в российскую культуру" гендиректору Российского национального музея музыки Михаилу Брызгалову. "Так исторически сложилось, что одна из самых дорогих для нас и теплых миссий – вручение государственных наград. Уже сотни выдающихся художников, музыкантов, артистов, архитекторов, преподавателей творческих музеев, детских школ искусств, сотрудников музеев стояли здесь под аплодисменты своих коллег и были удостоены высоких государственных наград", - сказала министр перед церемонией награждения. Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени также удостоен артист Театра имени Маяковского Евгений Парамонов. Министр культуры вручила медали "За труды в культуре и искусстве" декану факультета Московской государственной академии хореографии Андрею Алферову, артистам МХТ имени Чехова Ольге Литвиновой и Валерию Трошину, актрисе Театра на Малой Ордынке Светлане Фроловой, искусствоведу Юрию Ланглебену и другим. Звания "Заслуженный артист РФ" удостоены артисты МХТ имени Чехова Павел Ващилин, Артем Волобуев, актер ТЮЗ Александр Тараньжиг, музыкант Симфонического оркестра имени Светланова Евгений Яковлев и другие. Президент благотворительного фонда "Русский силуэт" Татьяна Михалкова удостоена звания "Заслуженного деятеля искусств РФ". Заслуженными работниками культуры РФ признаны доцент кафедры Московской государственной консерватории имени Чайковского Михаил Лидский и глава Центральной научной библиотеки Общероссийской общественной организации Союза театральных деятелей РФ Людмила Сидоренко. Художник, завкафедрой живописи Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Владимир Штейн удостоен почетного звания "Заслуженный художник РФ". Директор Российского этнографического музея Юлия Купина получила благодарность правительства России.

https://ria.ru/20240103/orden-1919616497.html

https://ria.ru/20240205/medal-1925510096.html

https://ria.ru/20231208/nagrazhdenie-1914690940.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ольга любимова, иван демидов, михаил брызгалов, зарядье, театр имени маяковского, московская государственная академия хореографии, парк "зарядье", культура