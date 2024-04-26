https://ria.ru/20240426/zarplaty-1942550222.html

Набиуллина назвала обратную сторону высоких зарплат

Набиуллина назвала обратную сторону высоких зарплат - РИА Новости, 26.04.2024

Набиуллина назвала обратную сторону высоких зарплат

Денег на высокие зарплаты в России хватит, но это чревато инфляцией - для этих денег не будет хватать товаров и услуг по старым ценам, поэтому политика ЦБ... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T16:51

2024-04-26T16:51

2024-04-26T16:51

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Денег на высокие зарплаты в России хватит, но это чревато инфляцией - для этих денег не будет хватать товаров и услуг по старым ценам, поэтому политика ЦБ направлена на ограничение чрезмерное расширения спроса, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Денег на высокие зарплаты хватит, но инфляция возникнет от того, что этим деньгам, для этих денег не будет хватать товаров и услуг по старым ценам. То есть цены вырастут. И наша как раз политика направлена на то, чтобы ограничить такое чрезмерное расширение спроса, стимулируя рост сбережения", - сказала Набиуллина в ответ на вопрос, хватит ли денег России на большие зарплаты, потому что люди не готовы работать за маленькие. По ее словам, период высокого роста номинальных зарплат идет практически с начала 2023 года. "И это связано с дефицитом трудовых ресурсов. Вырос спрос на труд, предложение при этом снизилось. При этом дефиците кадров компании вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлекать новых работников под расширение производства или даже просто удерживать своих сотрудников", - отметила она. Глава ЦБ добавила, что в долгосрочном периоде, чтобы не было влияния на инфляцию, рост зарплат должен соответствовать росту производительности труда. "Если рост производительности труда не поспевает за ростом зарплаты, то растущие затраты на оплату труда компании закладывают в цены", - отметила Набиуллина. ЦБ РФ в пятницу третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. С июля 2023 года регулятор для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже в августе на фоне падения курса рубля добавил на внеочередном заседании сразу 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор поднял ставку суммарно на 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя ее до 16%. В феврале и в марте текущего года ЦБ оставлял ставку на этом уровне.

https://ria.ru/20240403/zarplata-1937642020.html

https://ria.ru/20240425/inflyatsiya-1942293685.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)