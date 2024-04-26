https://ria.ru/20240426/zarplaty-1942394322.html

Назван топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в России

Назван топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в России - РИА Новости, 26.04.2024

Назван топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в России

В топ самых высокооплачиваемых профессий в России по данным на апрель этого года вошли специалисты IT-сферы и геодезисты, а наибольший рост зарплатных... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T03:42

2024-04-26T03:42

2024-04-26T05:44

россия

headhunter

работа.ру

приемная кампания в вузы

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В топ самых высокооплачиваемых профессий в России по данным на апрель этого года вошли специалисты IT-сферы и геодезисты, а наибольший рост зарплатных предложений в первом квартале произошел в сфере услуг, рассказали РИА Новости в российских сервисах для поиска работы Headhunter и "Работа.ру"."В топ профессий с самыми высокими предлагаемыми зарплатами на апрель 2024 года, по данным Headhunter, вошли DevOps-инженер с медианным зарплатным предложением в 250 тысяч рублей, руководитель группы разработки с 201 тысячей рублей, дата-сайентист с 200 тысячами рублей", — говорится в таблице с данными от сервиса Headhunter.Четвертое и пятое места заняли системный аналитик и геодезист с медианной зарплатой чуть более 150 тысяч в месяц. При этом уровень оплаты труда последнего увеличился почти на треть (31%) по сравнению с этим же периодом прошлого года.Наибольший прирост к зарплате среди профессий в топе с прошлого года произошел у креативного директора и составил 76%. Предлагаемая зарплата специалистов этого профиля в медиане держится на уровне 140 тысяч рублей в месяц. Уменьшение зарплаты среди профессий, входящих в топ-10, зафиксировано только у дата-сайентиста — на 11% по сравнению с апрелем 2023 года."Самый высокий рост зарплатных предложений (среди всех вакансий, в которых указана зарплата) в первом квартале 2024 года зафиксирован в сфере услуг. В среднем возможный доход в этих сферах за год вырос на 32% и составил 83,8 тысячи рублей. В первом квартале 2023 года такие специалисты могли рассчитывать на зарплату в размере 63,5 тысяч рублей", — рассказала директор по аналитике, исследованиям и Data Science сервиса "Работа.ру" Елена Артемьева.На втором месте по приросту зарплатных предложений находится сфера красоты и здоровья — они увеличились на 24,8%. Представители этой сферы в первом квартале этого года могли претендовать на 90,4 тысячи рублей в месяц, в 2023 году — на 72,4 тысячи рублей.

https://ria.ru/20231020/zarplaty-1903979890.html

https://ria.ru/20231010/rabota-1901650112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, headhunter, работа.ру, приемная кампания в вузы