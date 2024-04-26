https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

Мир посредством силы. Запад объявил крестовый поход

Мир посредством силы. Запад объявил крестовый поход - РИА Новости, 26.04.2024

Мир посредством силы. Запад объявил крестовый поход

Почти неделю российские СМИ пытаются вникнуть в детали того, сколько именно денег по принятому американцами законопроекту получит Киев, а сколько останется в... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T08:00

2024-04-26T08:00

2024-04-26T08:02

вашингтон (штат)

дональд трамп

украина

россия

вооруженные силы украины

аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942355041_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_2ff1ef42db1ab02b29cf02485b4ea6fd.jpg

Почти неделю российские СМИ пытаются вникнуть в детали того, сколько именно денег по принятому американцами законопроекту получит Киев, а сколько останется в США, сколько ракет получат ВСУ, а сколько уже получили, сколько наших резервов может отнять Вашингтон, а сколько Брюссель, и как мы можем на это ответить. Между тем возникает стойкое ощущение, что многие в погоне за конкретикой не успевают разглядеть за деревьями лес.Дело в том, что лес этот простирается куда дальше, чем военная помощь Украине, Израилю или Тайваню. Дальше, чем российские активы. И, как бы неожиданно это ни звучало, дальше, чем СВО и судьба этой самой Украины. Рассмотренные в субботу законопроекты, один из которых носил название "Мир посредством силы в XXI веке", обозначают в целом стратегию Вашингтона на турбулентный период, в который вступила планета.А заключается она, судя по содержанию документа, примерно в следующем: есть некая ось зла, включающая Россию, Китай, Иран и мексиканские картели, которые мешают американскому господству, — и бороться с ней можно любыми доступными средствами. Иными словами, где есть возможность, там появятся и правовые основания. Хотим отнять золотовалютные резервы — отнимаем, хотим отжать TikTok — будет сделано, хотим вмешиваться в отношения третьих стран между собой — что может нам помешать? Из пожеланий: обильно приправлять все риторикой про права человека, демократию и другие прелести, которые несет человечеству "град на холме", — предлог, работающий как часы.Вообще, сама фраза "Peace through strength" в английском языке часто используется по поводу и без. Но нас в этой связи интересует то обстоятельство, что еще в прошлом году ее на свои знамена поднял Дональд Трамп и соответствующие законы вносились его сторонниками-республиканцами. Это довольно ярко иллюстрирует, что решения, которые принимались конгрессом, — консенсусные. И если суммы, которые Вашингтон готов оторвать от сердца ради продления мучений украинцев в заведомо проигранной войне, могут меняться, то магистральный подход решать проблемы силой, а не словом, сохранится даже после смены хозяев Белого дома.Конечно, вступая в конфликт с глобальным Западом на Украине, Россия прекрасно понимала последствия такого шага. Это противостояние было не только и не столько про судьбу бывшей советской республики, сколько про глобальное мироустройство. Масштабная война всех против всех в нынешних условиях маловероятна — из-за наличия ядерного оружия. А вот серия конфликтов, в которых как раз и будет решаться судьба новой системы международных отношений, призванной сменить постъялтинскую, — не просто реальный, но уже запущенный сценарий. Начавшись на Украине, эта цепочка продолжается на Ближнем Востоке и в Африке, а вскоре, весьма вероятно, продолжится в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Нынешние законопроекты убеждают: во всех этих противостояниях США рассчитывают на свою силу. Пока что не везде военную, но совершенно точно грубую, и о попытках дипломатического решения для глобальной проблемы несправедливости продвигаемого неоконсерваторами "миропорядка, основанного на правилах" не может быть и речи.Вашингтон полагается на уже давно испытанные методы. Но проблема в том, что эти методы и раньше работали не очень, а в неумолимо приближающуюся новую эпоху будут работать еще хуже. Кто поверит Соединенным Штатам, которые активно помогают Киеву инсценировать Бучу, а уже на этой неделе демонстративно игнорируют массовые захоронения палестинских женщин и детей со связанными руками, которые оставляют после себя военнослужащие ЦАХАЛ? Кто после цветных революций и арабской весны купится на "Закон Махсы Амини"?Кто сохранит уверенность в долларе, когда любые деньги, размещенные в Штатах и Европе, можно отнять легким росчерком пера? На чем будет покоиться американская экономическая мощь в таком случае? Американская правящая элита осталась глухой к первым звоночкам новой эпохи. Она не просто не сумела к ней адаптироваться, но и отступилась от собственных, некогда незыблемых, принципов, покусившись на священную корову капитализма — право собственности.Наконец, кого из реальных оппонентов Вашингтона напугают его некогда грозные авианосные группы — стоимостью в десятки миллиардов долларов — после появления гиперзвукового оружия? Да, пока только Россия на деле показала способность применять подобные образцы без каких-либо препятствий знаменитых "Пэтриотов". Но ведь появление его аналогов у других оппонентов Америки — вопрос времени и политической воли. И чем больше будет второй, тем меньше потребуется первого.Соединенные Штаты не готовы отказаться от роли гегемона. А значит, нас ждет долгое противостояние, от которого нигде не получится скрыться: афтершоки в той или иной степени затронут каждый уголок земного шара. А новый мир достанется тому, кто возьмет его. И может выйти так, что мы наблюдаем последние мгновения пятисотлетнего господства Запада.

https://ria.ru/20240425/zapad-1942117896.html

https://ria.ru/20240423/zapad-1941584809.html

https://ria.ru/20240421/natsizm-1941255577.html

вашингтон (штат)

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

вашингтон (штат), дональд трамп, украина, россия, вооруженные силы украины, аналитика