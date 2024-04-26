Рейтинг@Mail.ru
Мир посредством силы. Запад объявил крестовый поход - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 26.04.2024 (обновлено: 08:02 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html
Мир посредством силы. Запад объявил крестовый поход
Мир посредством силы. Запад объявил крестовый поход - РИА Новости, 26.04.2024
Мир посредством силы. Запад объявил крестовый поход
Почти неделю российские СМИ пытаются вникнуть в детали того, сколько именно денег по принятому американцами законопроекту получит Киев, а сколько останется в... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T08:00
2024-04-26T08:02
вашингтон (штат)
дональд трамп
украина
россия
вооруженные силы украины
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942355041_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_2ff1ef42db1ab02b29cf02485b4ea6fd.jpg
Почти неделю российские СМИ пытаются вникнуть в детали того, сколько именно денег по принятому американцами законопроекту получит Киев, а сколько останется в США, сколько ракет получат ВСУ, а сколько уже получили, сколько наших резервов может отнять Вашингтон, а сколько Брюссель, и как мы можем на это ответить. Между тем возникает стойкое ощущение, что многие в погоне за конкретикой не успевают разглядеть за деревьями лес.Дело в том, что лес этот простирается куда дальше, чем военная помощь Украине, Израилю или Тайваню. Дальше, чем российские активы. И, как бы неожиданно это ни звучало, дальше, чем СВО и судьба этой самой Украины. Рассмотренные в субботу законопроекты, один из которых носил название "Мир посредством силы в XXI веке", обозначают в целом стратегию Вашингтона на турбулентный период, в который вступила планета.А заключается она, судя по содержанию документа, примерно в следующем: есть некая ось зла, включающая Россию, Китай, Иран и мексиканские картели, которые мешают американскому господству, — и бороться с ней можно любыми доступными средствами. Иными словами, где есть возможность, там появятся и правовые основания. Хотим отнять золотовалютные резервы — отнимаем, хотим отжать TikTok — будет сделано, хотим вмешиваться в отношения третьих стран между собой — что может нам помешать? Из пожеланий: обильно приправлять все риторикой про права человека, демократию и другие прелести, которые несет человечеству "град на холме", — предлог, работающий как часы.Вообще, сама фраза "Peace through strength" в английском языке часто используется по поводу и без. Но нас в этой связи интересует то обстоятельство, что еще в прошлом году ее на свои знамена поднял Дональд Трамп и соответствующие законы вносились его сторонниками-республиканцами. Это довольно ярко иллюстрирует, что решения, которые принимались конгрессом, — консенсусные. И если суммы, которые Вашингтон готов оторвать от сердца ради продления мучений украинцев в заведомо проигранной войне, могут меняться, то магистральный подход решать проблемы силой, а не словом, сохранится даже после смены хозяев Белого дома.Конечно, вступая в конфликт с глобальным Западом на Украине, Россия прекрасно понимала последствия такого шага. Это противостояние было не только и не столько про судьбу бывшей советской республики, сколько про глобальное мироустройство. Масштабная война всех против всех в нынешних условиях маловероятна — из-за наличия ядерного оружия. А вот серия конфликтов, в которых как раз и будет решаться судьба новой системы международных отношений, призванной сменить постъялтинскую, — не просто реальный, но уже запущенный сценарий. Начавшись на Украине, эта цепочка продолжается на Ближнем Востоке и в Африке, а вскоре, весьма вероятно, продолжится в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Нынешние законопроекты убеждают: во всех этих противостояниях США рассчитывают на свою силу. Пока что не везде военную, но совершенно точно грубую, и о попытках дипломатического решения для глобальной проблемы несправедливости продвигаемого неоконсерваторами "миропорядка, основанного на правилах" не может быть и речи.Вашингтон полагается на уже давно испытанные методы. Но проблема в том, что эти методы и раньше работали не очень, а в неумолимо приближающуюся новую эпоху будут работать еще хуже. Кто поверит Соединенным Штатам, которые активно помогают Киеву инсценировать Бучу, а уже на этой неделе демонстративно игнорируют массовые захоронения палестинских женщин и детей со связанными руками, которые оставляют после себя военнослужащие ЦАХАЛ? Кто после цветных революций и арабской весны купится на "Закон Махсы Амини"?Кто сохранит уверенность в долларе, когда любые деньги, размещенные в Штатах и Европе, можно отнять легким росчерком пера? На чем будет покоиться американская экономическая мощь в таком случае? Американская правящая элита осталась глухой к первым звоночкам новой эпохи. Она не просто не сумела к ней адаптироваться, но и отступилась от собственных, некогда незыблемых, принципов, покусившись на священную корову капитализма — право собственности.Наконец, кого из реальных оппонентов Вашингтона напугают его некогда грозные авианосные группы — стоимостью в десятки миллиардов долларов — после появления гиперзвукового оружия? Да, пока только Россия на деле показала способность применять подобные образцы без каких-либо препятствий знаменитых "Пэтриотов". Но ведь появление его аналогов у других оппонентов Америки — вопрос времени и политической воли. И чем больше будет второй, тем меньше потребуется первого.Соединенные Штаты не готовы отказаться от роли гегемона. А значит, нас ждет долгое противостояние, от которого нигде не получится скрыться: афтершоки в той или иной степени затронут каждый уголок земного шара. А новый мир достанется тому, кто возьмет его. И может выйти так, что мы наблюдаем последние мгновения пятисотлетнего господства Запада.
https://ria.ru/20240425/zapad-1942117896.html
https://ria.ru/20240423/zapad-1941584809.html
https://ria.ru/20240421/natsizm-1941255577.html
вашингтон (штат)
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942355041_311:0:1676:1024_1920x0_80_0_0_674d6353c07e5f7847854ff777ed84bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вашингтон (штат), дональд трамп, украина, россия, вооруженные силы украины, аналитика
Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Аналитика

Мир посредством силы. Запад объявил крестовый поход

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Давид Нармания
Давид Нармания
Все материалы
Почти неделю российские СМИ пытаются вникнуть в детали того, сколько именно денег по принятому американцами законопроекту получит Киев, а сколько останется в США, сколько ракет получат ВСУ, а сколько уже получили, сколько наших резервов может отнять Вашингтон, а сколько Брюссель, и как мы можем на это ответить. Между тем возникает стойкое ощущение, что многие в погоне за конкретикой не успевают разглядеть за деревьями лес.
Дело в том, что лес этот простирается куда дальше, чем военная помощь Украине, Израилю или Тайваню. Дальше, чем российские активы. И, как бы неожиданно это ни звучало, дальше, чем СВО и судьба этой самой Украины. Рассмотренные в субботу законопроекты, один из которых носил название "Мир посредством силы в XXI веке", обозначают в целом стратегию Вашингтона на турбулентный период, в который вступила планета.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Сколько времени осталось у Запада
Вчера, 08:00
А заключается она, судя по содержанию документа, примерно в следующем: есть некая ось зла, включающая Россию, Китай, Иран и мексиканские картели, которые мешают американскому господству, — и бороться с ней можно любыми доступными средствами. Иными словами, где есть возможность, там появятся и правовые основания. Хотим отнять золотовалютные резервы — отнимаем, хотим отжать TikTok — будет сделано, хотим вмешиваться в отношения третьих стран между собой — что может нам помешать? Из пожеланий: обильно приправлять все риторикой про права человека, демократию и другие прелести, которые несет человечеству "град на холме", — предлог, работающий как часы.
Вообще, сама фраза "Peace through strength" в английском языке часто используется по поводу и без. Но нас в этой связи интересует то обстоятельство, что еще в прошлом году ее на свои знамена поднял Дональд Трамп и соответствующие законы вносились его сторонниками-республиканцами. Это довольно ярко иллюстрирует, что решения, которые принимались конгрессом, — консенсусные. И если суммы, которые Вашингтон готов оторвать от сердца ради продления мучений украинцев в заведомо проигранной войне, могут меняться, то магистральный подход решать проблемы силой, а не словом, сохранится даже после смены хозяев Белого дома.
Конечно, вступая в конфликт с глобальным Западом на Украине, Россия прекрасно понимала последствия такого шага. Это противостояние было не только и не столько про судьбу бывшей советской республики, сколько про глобальное мироустройство. Масштабная война всех против всех в нынешних условиях маловероятна — из-за наличия ядерного оружия. А вот серия конфликтов, в которых как раз и будет решаться судьба новой системы международных отношений, призванной сменить постъялтинскую, — не просто реальный, но уже запущенный сценарий. Начавшись на Украине, эта цепочка продолжается на Ближнем Востоке и в Африке, а вскоре, весьма вероятно, продолжится в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Нынешние законопроекты убеждают: во всех этих противостояниях США рассчитывают на свою силу. Пока что не везде военную, но совершенно точно грубую, и о попытках дипломатического решения для глобальной проблемы несправедливости продвигаемого неоконсерваторами "миропорядка, основанного на правилах" не может быть и речи.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад нашел слабую точку России
23 апреля, 08:00
Вашингтон полагается на уже давно испытанные методы. Но проблема в том, что эти методы и раньше работали не очень, а в неумолимо приближающуюся новую эпоху будут работать еще хуже. Кто поверит Соединенным Штатам, которые активно помогают Киеву инсценировать Бучу, а уже на этой неделе демонстративно игнорируют массовые захоронения палестинских женщин и детей со связанными руками, которые оставляют после себя военнослужащие ЦАХАЛ? Кто после цветных революций и арабской весны купится на "Закон Махсы Амини"?
Кто сохранит уверенность в долларе, когда любые деньги, размещенные в Штатах и Европе, можно отнять легким росчерком пера? На чем будет покоиться американская экономическая мощь в таком случае? Американская правящая элита осталась глухой к первым звоночкам новой эпохи. Она не просто не сумела к ней адаптироваться, но и отступилась от собственных, некогда незыблемых, принципов, покусившись на священную корову капитализма — право собственности.
Наконец, кого из реальных оппонентов Вашингтона напугают его некогда грозные авианосные группы — стоимостью в десятки миллиардов долларов — после появления гиперзвукового оружия? Да, пока только Россия на деле показала способность применять подобные образцы без каких-либо препятствий знаменитых "Пэтриотов". Но ведь появление его аналогов у других оппонентов Америки — вопрос времени и политической воли. И чем больше будет второй, тем меньше потребуется первого.
Соединенные Штаты не готовы отказаться от роли гегемона. А значит, нас ждет долгое противостояние, от которого нигде не получится скрыться: афтершоки в той или иной степени затронут каждый уголок земного шара. А новый мир достанется тому, кто возьмет его. И может выйти так, что мы наблюдаем последние мгновения пятисотлетнего господства Запада.
Изображение сгенерировано ИИ
Европа забыла, кто ее освобождал от нацизма. Придется напомнить
21 апреля, 08:00
 
Вашингтон (штат)Дональд ТрампУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала