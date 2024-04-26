https://ria.ru/20240426/zaderzhanie-1942543501.html

В Сочи задержали мужчину, стрелявшего в собаку

В Сочи задержали мужчину, стрелявшего в собаку - РИА Новости, 26.04.2024

В Сочи задержали мужчину, стрелявшего в собаку

Полицейские задержали жителя Сочи, который, предположительно, стрелял в собаку, сообщила пресс-служба главка МВД по Краснодарскому краю в Telegram-канале. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T16:29

2024-04-26T16:29

2024-04-26T17:34

происшествия

россия

краснодарский край

сочи

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942562258_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eebe9e5fec7a273cc3dca1c8678734fa.jpg

СОЧИ, 26 апр — РИА Новости. Полицейские задержали жителя Сочи, который, предположительно, стрелял в собаку, сообщила пресс-служба главка МВД по Краснодарскому краю в Telegram-канале."Задержан подозреваемый в жестоком обращении с животным. Из дома мужчины изъято охотничье оружие и патроны, которые были направлены на экспертизу. У сочинца имелось соответствующие разрешение на оружие", — говорится в публикации.В отношении задержанного проводится проверка.По данным Telegram-канала 360tv, мужчина стрелял в собаку в Красной Поляне. На опубликованных кадрах видно, что животное получило ранение в голову. Волонтеры успели спасти его. Сообщалось также, что нападавший отстреливает собак и бьет их палками.

https://ria.ru/20240112/sobaka-1920945522.html

россия

краснодарский край

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, краснодарский край, сочи