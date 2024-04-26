https://ria.ru/20240426/zaderzhanie-1942543501.html
В Сочи задержали мужчину, стрелявшего в собаку
В Сочи задержали мужчину, стрелявшего в собаку - РИА Новости, 26.04.2024
В Сочи задержали мужчину, стрелявшего в собаку
Полицейские задержали жителя Сочи, который, предположительно, стрелял в собаку, сообщила пресс-служба главка МВД по Краснодарскому краю в Telegram-канале. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T16:29
2024-04-26T16:29
2024-04-26T17:34
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СОЧИ, 26 апр — РИА Новости. Полицейские задержали жителя Сочи, который, предположительно, стрелял в собаку, сообщила пресс-служба главка МВД по Краснодарскому краю в Telegram-канале."Задержан подозреваемый в жестоком обращении с животным. Из дома мужчины изъято охотничье оружие и патроны, которые были направлены на экспертизу. У сочинца имелось соответствующие разрешение на оружие", — говорится в публикации.В отношении задержанного проводится проверка.По данным Telegram-канала 360tv, мужчина стрелял в собаку в Красной Поляне. На опубликованных кадрах видно, что животное получило ранение в голову. Волонтеры успели спасти его. Сообщалось также, что нападавший отстреливает собак и бьет их палками.
https://ria.ru/20240112/sobaka-1920945522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Происшествия, Россия, Краснодарский край, Сочи, Специальная военная операция на Украине
В Сочи задержали мужчину, стрелявшего в собаку
В Сочи задержали мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с животными