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В Сочи задержали мужчину, стрелявшего в собаку - РИА Новости, 26.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:29 26.04.2024 (обновлено: 17:34 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/zaderzhanie-1942543501.html
В Сочи задержали мужчину, стрелявшего в собаку
В Сочи задержали мужчину, стрелявшего в собаку - РИА Новости, 26.04.2024
В Сочи задержали мужчину, стрелявшего в собаку
Полицейские задержали жителя Сочи, который, предположительно, стрелял в собаку, сообщила пресс-служба главка МВД по Краснодарскому краю в Telegram-канале. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T16:29
2024-04-26T17:34
происшествия
россия
краснодарский край
сочи
специальная военная операция на украине
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СОЧИ, 26 апр — РИА Новости. Полицейские задержали жителя Сочи, который, предположительно, стрелял в собаку, сообщила пресс-служба главка МВД по Краснодарскому краю в Telegram-канале."Задержан подозреваемый в жестоком обращении с животным. Из дома мужчины изъято охотничье оружие и патроны, которые были направлены на экспертизу. У сочинца имелось соответствующие разрешение на оружие", — говорится в публикации.В отношении задержанного проводится проверка.По данным Telegram-канала 360tv, мужчина стрелял в собаку в Красной Поляне. На опубликованных кадрах видно, что животное получило ранение в голову. Волонтеры успели спасти его. Сообщалось также, что нападавший отстреливает собак и бьет их палками.
https://ria.ru/20240112/sobaka-1920945522.html
россия
краснодарский край
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происшествия, россия, краснодарский край, сочи
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Сочи, Специальная военная операция на Украине
В Сочи задержали мужчину, стрелявшего в собаку

В Сочи задержали мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с животными

© Фото : 23 МВД/TelegramСобака, в которую стрелял мужчина в Красной Поляне
Собака, в которую стрелял мужчина в Красной Поляне - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : 23 МВД/Telegram
Собака, в которую стрелял мужчина в Красной Поляне
Читать ria.ru в
СОЧИ, 26 апр — РИА Новости. Полицейские задержали жителя Сочи, который, предположительно, стрелял в собаку, сообщила пресс-служба главка МВД по Краснодарскому краю в Telegram-канале.
«
"Задержан подозреваемый в жестоком обращении с животным. Из дома мужчины изъято охотничье оружие и патроны, которые были направлены на экспертизу. У сочинца имелось соответствующие разрешение на оружие", — говорится в публикации.
В отношении задержанного проводится проверка.
По данным Telegram-канала 360tv, мужчина стрелял в собаку в Красной Поляне. На опубликованных кадрах видно, что животное получило ранение в голову. Волонтеры успели спасти его. Сообщалось также, что нападавший отстреливает собак и бьет их палками.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКраснодарский крайСочи
 
 
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