https://ria.ru/20240426/zaderzhanie-1942512847.html

Задержан еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе", сообщил источник

Задержан еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе", сообщил источник - РИА Новости, 26.04.2024

Задержан еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе", сообщил источник

Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T14:58

2024-04-26T14:58

2024-04-26T17:10

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

красногорск

крокус сити холл

таджикистан

тверь

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту теракта в "Крокусе", задержан еще один фигурант", — сказал собеседник агентства.Как рассказали РИА Новости в Хорошевском суде Москвы, новый фигурант мог быть ранее арестован на 15 суток за мелкое хулиганство.По данным РБК, имя задержанного — Джумохон Курбонов. Человека с этими данными арестовали 11 апреля. Согласно постановлению суда, нарушение состояло в нецензурной брани в общественном месте. Сам Курбонов утверждал, что не ругался матом.Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 145 человек.По делу арестовали 12 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным СК, были непосредственными исполнителями теракта.Кроме того, в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении преступников оружием.Президент Владимир Путин отмечал, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240425/terakt-1942221520.html

https://ria.ru/20240417/konashenok-1940603046.html

https://ria.ru/20240425/krokus-1942230529.html

красногорск

таджикистан

тверь

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красногорск, крокус сити холл, таджикистан, тверь, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), москва