https://ria.ru/20240426/zaderzhanie-1942512847.html
Задержан еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе", сообщил источник
Задержан еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе", сообщил источник - РИА Новости, 26.04.2024
Задержан еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе", сообщил источник
Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:58
2024-04-26T14:58
2024-04-26T17:10
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
красногорск
крокус сити холл
таджикистан
тверь
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту теракта в "Крокусе", задержан еще один фигурант", — сказал собеседник агентства.Как рассказали РИА Новости в Хорошевском суде Москвы, новый фигурант мог быть ранее арестован на 15 суток за мелкое хулиганство.По данным РБК, имя задержанного — Джумохон Курбонов. Человека с этими данными арестовали 11 апреля. Согласно постановлению суда, нарушение состояло в нецензурной брани в общественном месте. Сам Курбонов утверждал, что не ругался матом.Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 145 человек.По делу арестовали 12 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным СК, были непосредственными исполнителями теракта.Кроме того, в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении преступников оружием.Президент Владимир Путин отмечал, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240425/terakt-1942221520.html
https://ria.ru/20240417/konashenok-1940603046.html
https://ria.ru/20240425/krokus-1942230529.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красногорск, крокус сити холл, таджикистан, тверь, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), москва
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Таджикистан, Тверь, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
Задержан еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе", сообщил источник
По делу о теракте в подмосковном "Крокусе" задержали еще одного фигуранта