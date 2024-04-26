https://ria.ru/20240426/yarovaya-1942419692.html

Яровая предложила сформировать программу "Сельскохозяйственный гектар"

Яровая предложила сформировать программу "Сельскохозяйственный гектар" - РИА Новости, 26.04.2024

Яровая предложила сформировать программу "Сельскохозяйственный гектар"

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила сформировать программу "Сельскохозяйственный гектар", которой предлагается предоставить пакет мер господдержки для... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T09:52

2024-04-26T09:52

2024-04-26T11:21

экономика

санкт-петербург

ивановская область

ирина яровая

госдума рф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила сформировать программу "Сельскохозяйственный гектар", которой предлагается предоставить пакет мер господдержки для освоения земель и ведения на них фермерской деятельности. "Как раскрытие нового потенциала и возможностей для развития земель сельхозназначения и их возвращения в сельхозоборот предлагаем по аналогии с дальневосточным гектаром сформировать специальную программу "Сельскохозяйственный гектар", которая позволит предоставить пакет мер государственной поддержки для освоения таких земель и ведения на них фермерской деятельности. Можно начать в экспериментальном режиме с территорий нескольких субъектов", - сказала Яровая на заседании президиума Совета законодателей в Санкт-Петербурге. В качестве примера зампред ГД привела Ивановскую область, где с 2020 года действует закон о безвозмездном предоставлении личным подсобным и фермерским хозяйствам земель сельхозназначения от 2 до 100 гектаров на срок до 6 лет. Она напомнила, что сегодня реализуются меры поддержки малого и среднего предпринимательства, часть из которых носит постоянный характер, создана Корпорация развития малого и среднего предпринимательства. "Предлагаем Минэкономразвития совместно с корпорацией проработать специальные меры преференциальной поддержки малых хозяйственных форм в агропромышленном комплексе, в том числе грантовой поддержки для начинающих фермеров, нацеленных на использование земель сельхозназначения", - отметила Яровая. Также она предложила регионам проработать вопрос разработки пятилетних региональных планов господдержки возвращения земель в сельхозоборот.

https://ria.ru/20230210/fermery-1851060953.html

https://ria.ru/20240117/chernozem-1921764749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, санкт-петербург, ивановская область, ирина яровая, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)