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Яровая предложила сформировать программу "Сельскохозяйственный гектар" - РИА Новости, 26.04.2024
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09:52 26.04.2024 (обновлено: 11:21 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/yarovaya-1942419692.html
Яровая предложила сформировать программу "Сельскохозяйственный гектар"
Яровая предложила сформировать программу "Сельскохозяйственный гектар" - РИА Новости, 26.04.2024
Яровая предложила сформировать программу "Сельскохозяйственный гектар"
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила сформировать программу "Сельскохозяйственный гектар", которой предлагается предоставить пакет мер господдержки для... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T09:52
2024-04-26T11:21
экономика
санкт-петербург
ивановская область
ирина яровая
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила сформировать программу "Сельскохозяйственный гектар", которой предлагается предоставить пакет мер господдержки для освоения земель и ведения на них фермерской деятельности. "Как раскрытие нового потенциала и возможностей для развития земель сельхозназначения и их возвращения в сельхозоборот предлагаем по аналогии с дальневосточным гектаром сформировать специальную программу "Сельскохозяйственный гектар", которая позволит предоставить пакет мер государственной поддержки для освоения таких земель и ведения на них фермерской деятельности. Можно начать в экспериментальном режиме с территорий нескольких субъектов", - сказала Яровая на заседании президиума Совета законодателей в Санкт-Петербурге. В качестве примера зампред ГД привела Ивановскую область, где с 2020 года действует закон о безвозмездном предоставлении личным подсобным и фермерским хозяйствам земель сельхозназначения от 2 до 100 гектаров на срок до 6 лет. Она напомнила, что сегодня реализуются меры поддержки малого и среднего предпринимательства, часть из которых носит постоянный характер, создана Корпорация развития малого и среднего предпринимательства. "Предлагаем Минэкономразвития совместно с корпорацией проработать специальные меры преференциальной поддержки малых хозяйственных форм в агропромышленном комплексе, в том числе грантовой поддержки для начинающих фермеров, нацеленных на использование земель сельхозназначения", - отметила Яровая. Также она предложила регионам проработать вопрос разработки пятилетних региональных планов господдержки возвращения земель в сельхозоборот.
https://ria.ru/20230210/fermery-1851060953.html
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санкт-петербург
ивановская область
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экономика, санкт-петербург, ивановская область, ирина яровая, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Санкт-Петербург, Ивановская область, Ирина Яровая, Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Яровая предложила сформировать программу "Сельскохозяйственный гектар"

Яровая предложила запустить программу "Сельскохозяйственный гектар" для фермеров

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая перед заседанием Совета законодателей РФ. 26 апреля 2024
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая перед заседанием Совета законодателей РФ. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая перед заседанием Совета законодателей РФ. 26 апреля 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила сформировать программу "Сельскохозяйственный гектар", которой предлагается предоставить пакет мер господдержки для освоения земель и ведения на них фермерской деятельности.
"Как раскрытие нового потенциала и возможностей для развития земель сельхозназначения и их возвращения в сельхозоборот предлагаем по аналогии с дальневосточным гектаром сформировать специальную программу "Сельскохозяйственный гектар", которая позволит предоставить пакет мер государственной поддержки для освоения таких земель и ведения на них фермерской деятельности. Можно начать в экспериментальном режиме с территорий нескольких субъектов", - сказала Яровая на заседании президиума Совета законодателей в Санкт-Петербурге.
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В качестве примера зампред ГД привела Ивановскую область, где с 2020 года действует закон о безвозмездном предоставлении личным подсобным и фермерским хозяйствам земель сельхозназначения от 2 до 100 гектаров на срок до 6 лет. Она напомнила, что сегодня реализуются меры поддержки малого и среднего предпринимательства, часть из которых носит постоянный характер, создана Корпорация развития малого и среднего предпринимательства.
"Предлагаем Минэкономразвития совместно с корпорацией проработать специальные меры преференциальной поддержки малых хозяйственных форм в агропромышленном комплексе, в том числе грантовой поддержки для начинающих фермеров, нацеленных на использование земель сельхозназначения", - отметила Яровая.
Также она предложила регионам проработать вопрос разработки пятилетних региональных планов господдержки возвращения земель в сельхозоборот.
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ЭкономикаСанкт-ПетербургИвановская областьИрина ЯроваяГосдума РФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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