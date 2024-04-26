Яровая предложила сформировать программу "Сельскохозяйственный гектар"
Яровая предложила запустить программу "Сельскохозяйственный гектар" для фермеров
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая перед заседанием Совета законодателей РФ. 26 апреля 2024
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая перед заседанием Совета законодателей РФ. 26 апреля 2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила сформировать программу "Сельскохозяйственный гектар", которой предлагается предоставить пакет мер господдержки для освоения земель и ведения на них фермерской деятельности.
"Как раскрытие нового потенциала и возможностей для развития земель сельхозназначения и их возвращения в сельхозоборот предлагаем по аналогии с дальневосточным гектаром сформировать специальную программу "Сельскохозяйственный гектар", которая позволит предоставить пакет мер государственной поддержки для освоения таких земель и ведения на них фермерской деятельности. Можно начать в экспериментальном режиме с территорий нескольких субъектов", - сказала Яровая на заседании президиума Совета законодателей в Санкт-Петербурге.
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В качестве примера зампред ГД привела Ивановскую область, где с 2020 года действует закон о безвозмездном предоставлении личным подсобным и фермерским хозяйствам земель сельхозназначения от 2 до 100 гектаров на срок до 6 лет. Она напомнила, что сегодня реализуются меры поддержки малого и среднего предпринимательства, часть из которых носит постоянный характер, создана Корпорация развития малого и среднего предпринимательства.
"Предлагаем Минэкономразвития совместно с корпорацией проработать специальные меры преференциальной поддержки малых хозяйственных форм в агропромышленном комплексе, в том числе грантовой поддержки для начинающих фермеров, нацеленных на использование земель сельхозназначения", - отметила Яровая.
Также она предложила регионам проработать вопрос разработки пятилетних региональных планов господдержки возвращения земель в сельхозоборот.