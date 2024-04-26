https://ria.ru/20240426/yanukovich-1942446670.html

Киселев рассказал, как учил Януковича выступать на публике

Киселев рассказал, как учил Януковича выступать на публике - РИА Новости, 26.04.2024

Киселев рассказал, как учил Януковича выступать на публике

Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в фильме на телеканале "Россия 1" рассказал, что тренировал бывшего президента Украины... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T11:19

2024-04-26T11:19

2024-04-26T11:19

украина

виктор янукович

дмитрий киселев

россия

политика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр - РИА Новости. Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в фильме на телеканале "Россия 1" рассказал, что тренировал бывшего президента Украины Виктора Януковича выступать, в результате тот победил на выборах, но "не потянул до конца". Киселеву 26 апреля исполняется 70 лет. "Я лично поддерживаю Януковича, и я работал с ним, тренируя, что ли, его говорить, выступать, отвечать на вопросы. Он не очень был приспособлен к этому... Но мы победили в результате на выборах, и Янукович стал президентом, то есть это случилось, это был успешный проект. Но, к сожалению, он не потянул до конца", - сказал Киселев в фильме "Тот самый Киселев" в эфире телеканала "Россия 1". Киселев отметил, что Янукович рос в специфической среде - воспитывался в детском интернате для трудных подростков, играл в карты, которые сам изготавливал и крапил. По словам журналиста, Януковича забирали из детского дома, за что руководство учреждения получало деньги, и привозили в Москву, где он играл на деньги с другими профессионалами. "И люди делали ставки на него, и таким образом он зарабатывал деньги. Будучи в интернате для трудных подростков, построил дом, куда поселил свою маму. Вот на эти деньги, выигранные в карты", - отметил журналист. По словам Киселева, Янукович оказался очень ярким человеком, но ораторскими талантами не отличался.

https://ria.ru/20240318/rossiya-1933209866.html

https://ria.ru/20240226/maydan-1929494512.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, виктор янукович, дмитрий киселев, россия, политика