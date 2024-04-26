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Киселев рассказал, как учил Януковича выступать на публике - РИА Новости, 26.04.2024
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11:19 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/yanukovich-1942446670.html
Киселев рассказал, как учил Януковича выступать на публике
Киселев рассказал, как учил Януковича выступать на публике - РИА Новости, 26.04.2024
Киселев рассказал, как учил Януковича выступать на публике
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в фильме на телеканале "Россия 1" рассказал, что тренировал бывшего президента Украины... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:19
2024-04-26T11:19
украина
виктор янукович
дмитрий киселев
россия
политика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр - РИА Новости. Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в фильме на телеканале "Россия 1" рассказал, что тренировал бывшего президента Украины Виктора Януковича выступать, в результате тот победил на выборах, но "не потянул до конца". Киселеву 26 апреля исполняется 70 лет. "Я лично поддерживаю Януковича, и я работал с ним, тренируя, что ли, его говорить, выступать, отвечать на вопросы. Он не очень был приспособлен к этому... Но мы победили в результате на выборах, и Янукович стал президентом, то есть это случилось, это был успешный проект. Но, к сожалению, он не потянул до конца", - сказал Киселев в фильме "Тот самый Киселев" в эфире телеканала "Россия 1". Киселев отметил, что Янукович рос в специфической среде - воспитывался в детском интернате для трудных подростков, играл в карты, которые сам изготавливал и крапил. По словам журналиста, Януковича забирали из детского дома, за что руководство учреждения получало деньги, и привозили в Москву, где он играл на деньги с другими профессионалами. "И люди делали ставки на него, и таким образом он зарабатывал деньги. Будучи в интернате для трудных подростков, построил дом, куда поселил свою маму. Вот на эти деньги, выигранные в карты", - отметил журналист. По словам Киселева, Янукович оказался очень ярким человеком, но ораторскими талантами не отличался.
https://ria.ru/20240318/rossiya-1933209866.html
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украина, виктор янукович, дмитрий киселев, россия, политика
Украина, Виктор Янукович, Дмитрий Киселев, Россия, Политика
Киселев рассказал, как учил Януковича выступать на публике

Киселев рассказал, что учил Януковича выступать, но тот "не потянул до конца"

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Виктор Янукович
Бывший президент Украины Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр - РИА Новости. Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в фильме на телеканале "Россия 1" рассказал, что тренировал бывшего президента Украины Виктора Януковича выступать, в результате тот победил на выборах, но "не потянул до конца".
Киселеву 26 апреля исполняется 70 лет.
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"Я лично поддерживаю Януковича, и я работал с ним, тренируя, что ли, его говорить, выступать, отвечать на вопросы. Он не очень был приспособлен к этому... Но мы победили в результате на выборах, и Янукович стал президентом, то есть это случилось, это был успешный проект. Но, к сожалению, он не потянул до конца", - сказал Киселев в фильме "Тот самый Киселев" в эфире телеканала "Россия 1".
Киселев отметил, что Янукович рос в специфической среде - воспитывался в детском интернате для трудных подростков, играл в карты, которые сам изготавливал и крапил. По словам журналиста, Януковича забирали из детского дома, за что руководство учреждения получало деньги, и привозили в Москву, где он играл на деньги с другими профессионалами. "И люди делали ставки на него, и таким образом он зарабатывал деньги. Будучи в интернате для трудных подростков, построил дом, куда поселил свою маму. Вот на эти деньги, выигранные в карты", - отметил журналист.
По словам Киселева, Янукович оказался очень ярким человеком, но ораторскими талантами не отличался.
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