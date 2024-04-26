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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Ивано-Франковской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Ивано-Франковской области - РИА Новости, 27.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Ивано-Франковской области
Взрыв прозвучал в Ивано-Франковской области Украины, сообщает украинский "24 телеканал". РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-26T23:59
2024-04-26T23:59
2024-04-27T00:00
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ивано-франковская область
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Ивано-Франковской области Украины, сообщает украинский "24 телеканал". "Взрыв произошел в Ивано-Франковской области", - говорится в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в области с 22.27 мск объявлена воздушная тревога.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ивано-франковская область, украина
В мире, Ивано-Франковская область, Украина, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Ивано-Франковской области
"24 телеканал": взрыв прогремел в Ивано-Франковской области Украины