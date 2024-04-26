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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Ивано-Франковской области - РИА Новости, 27.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:59 26.04.2024 (обновлено: 00:00 27.04.2024)
https://ria.ru/20240426/vzryv-1942644130.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Ивано-Франковской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Ивано-Франковской области - РИА Новости, 27.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Ивано-Франковской области
Взрыв прозвучал в Ивано-Франковской области Украины, сообщает украинский "24 телеканал". РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-26T23:59
2024-04-27T00:00
в мире
ивано-франковская область
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Ивано-Франковской области Украины, сообщает украинский "24 телеканал". "Взрыв произошел в Ивано-Франковской области", - говорится в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в области с 22.27 мск объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20240113/kiev-1921079220.html
ивано-франковская область
украина
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96
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в мире, ивано-франковская область, украина
В мире, Ивано-Франковская область, Украина, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Ивано-Франковской области

"24 телеканал": взрыв прогремел в Ивано-Франковской области Украины

© iStock.com / V&G StudioВид на Ивано-Франковск
Вид на Ивано-Франковск - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© iStock.com / V&G Studio
Вид на Ивано-Франковск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Ивано-Франковской области Украины, сообщает украинский "24 телеканал".
«
"Взрыв произошел в Ивано-Франковской области", - говорится в Telegram-канале телеканала.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в области с 22.27 мск объявлена воздушная тревога.
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В окрестностях Киева прогремели взрывы, заявил Кличко
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИвано-Франковская областьУкраина
 
 
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