https://ria.ru/20240426/vzryv-1942644130.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Ивано-Франковской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Ивано-Франковской области - РИА Новости, 27.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Ивано-Франковской области

Взрыв прозвучал в Ивано-Франковской области Украины, сообщает украинский "24 телеканал". РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-26T23:59

2024-04-26T23:59

2024-04-27T00:00

в мире

ивано-франковская область

украина

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Ивано-Франковской области Украины, сообщает украинский "24 телеканал". "Взрыв произошел в Ивано-Франковской области", - говорится в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в области с 22.27 мск объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20240113/kiev-1921079220.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ивано-франковская область, украина