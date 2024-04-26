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В Харьковской области прогремел взрыв
В Харьковской области прогремел взрыв - РИА Новости, 26.04.2024
В Харьковской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Чугуевском районе Харьковской области Украины, сообщило местное издание "Страна". РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T23:29
2024-04-26T23:29
2024-04-26T23:29
специальная военная операция на украине
в мире
чугуевский район
харьковская область
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в Чугуевском районе Харьковской области Украины, сообщило местное издание "Страна". "Сообщают о взрыве в Чугуевском районе Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 21.49 мск, в Харьковской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240426/voenkomy-1942632274.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Чугуевский район, Харьковская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области прогремел взрыв
"Страна": в Чугуевском районе Харьковской области Украины прогремел взрыв