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Правительство утвердило выплаты для некоторых семей погибших на СВО - РИА Новости, 26.04.2024
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12:35 26.04.2024
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Правительство утвердило выплаты для некоторых семей погибших на СВО
Правительство утвердило выплаты для некоторых семей погибших на СВО - РИА Новости, 26.04.2024
Правительство утвердило выплаты для некоторых семей погибших на СВО
Правительство РФ утвердило постановление о единовременных соцвыплатах на жилье для семей погибших на СВО бывших сотрудников ФСИН, противопожарной службы,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:35
2024-04-26T12:35
жилье
россия
украина
донецкая народная республика
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о единовременных соцвыплатах на жилье для семей погибших на СВО бывших сотрудников ФСИН, противопожарной службы, таможенных органов. Подписанное постановление расширяет действующую практику единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилья семьям погибших сотрудников ФСИН, Федеральной противопожарной службы, и таможенных органов. До сих пор такие выплаты предоставлялись семьям при условии, что сотрудники ФСИН, Федеральной противопожарной службы, и таможенных органов погибали при исполнении служебных обязанностей. Теперь выплата будет предоставляться семьям, чьи родственники, уволившись из названных ведомств, находились в составе вооруженных сил или добровольческих формирований и погибли в ходе проведения специальной военной операции. "В случае гибели (смерти) сотрудника… вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением обязанностей военной службы или обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы по контракту, призыва на военную службу по мобилизации или пребывания в добровольческом формировании в связи с участием в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области … единовременная социальная выплата предоставляется в равных частях обратившимся за ее получением членам семьи сотрудника, гражданина Российской Федерации не позднее 1 года со дня гибели", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240405/vyplaty-1938084226.html
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жилье, россия, украина, донецкая народная республика, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Жилье, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Правительство утвердило выплаты для некоторых семей погибших на СВО

Семьям погибших на СВО экс-сотрудников ФСИН и таможни утвердили выплаты на жилье

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" в зоне СВО
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о единовременных соцвыплатах на жилье для семей погибших на СВО бывших сотрудников ФСИН, противопожарной службы, таможенных органов.
Подписанное постановление расширяет действующую практику единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилья семьям погибших сотрудников ФСИН, Федеральной противопожарной службы, и таможенных органов.
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До сих пор такие выплаты предоставлялись семьям при условии, что сотрудники ФСИН, Федеральной противопожарной службы, и таможенных органов погибали при исполнении служебных обязанностей. Теперь выплата будет предоставляться семьям, чьи родственники, уволившись из названных ведомств, находились в составе вооруженных сил или добровольческих формирований и погибли в ходе проведения специальной военной операции.
"В случае гибели (смерти) сотрудника… вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением обязанностей военной службы или обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы по контракту, призыва на военную службу по мобилизации или пребывания в добровольческом формировании в связи с участием в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области … единовременная социальная выплата предоставляется в равных частях обратившимся за ее получением членам семьи сотрудника, гражданина Российской Федерации не позднее 1 года со дня гибели", - говорится в документе.
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ЖильеРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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