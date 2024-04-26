https://ria.ru/20240426/vyplaty-1942470098.html

Правительство утвердило выплаты для некоторых семей погибших на СВО

Правительство утвердило выплаты для некоторых семей погибших на СВО - РИА Новости, 26.04.2024

Правительство утвердило выплаты для некоторых семей погибших на СВО

Правительство РФ утвердило постановление о единовременных соцвыплатах на жилье для семей погибших на СВО бывших сотрудников ФСИН, противопожарной службы,... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T12:35

2024-04-26T12:35

2024-04-26T12:35

жилье

россия

украина

донецкая народная республика

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940587335_228:139:3153:1784_1920x0_80_0_0_6634302d5efeada23ed5ef0d854608d3.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о единовременных соцвыплатах на жилье для семей погибших на СВО бывших сотрудников ФСИН, противопожарной службы, таможенных органов. Подписанное постановление расширяет действующую практику единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилья семьям погибших сотрудников ФСИН, Федеральной противопожарной службы, и таможенных органов. До сих пор такие выплаты предоставлялись семьям при условии, что сотрудники ФСИН, Федеральной противопожарной службы, и таможенных органов погибали при исполнении служебных обязанностей. Теперь выплата будет предоставляться семьям, чьи родственники, уволившись из названных ведомств, находились в составе вооруженных сил или добровольческих формирований и погибли в ходе проведения специальной военной операции. "В случае гибели (смерти) сотрудника… вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением обязанностей военной службы или обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы по контракту, призыва на военную службу по мобилизации или пребывания в добровольческом формировании в связи с участием в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области … единовременная социальная выплата предоставляется в равных частях обратившимся за ее получением членам семьи сотрудника, гражданина Российской Федерации не позднее 1 года со дня гибели", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240405/vyplaty-1938084226.html

https://ria.ru/20231212/vyplata-1915423135.html

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

жилье, россия, украина, донецкая народная республика, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)