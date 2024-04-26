Правительство утвердило выплаты для некоторых семей погибших на СВО
Семьям погибших на СВО экс-сотрудников ФСИН и таможни утвердили выплаты на жилье
Боевая работа САУ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о единовременных соцвыплатах на жилье для семей погибших на СВО бывших сотрудников ФСИН, противопожарной службы, таможенных органов.
Подписанное постановление расширяет действующую практику единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилья семьям погибших сотрудников ФСИН, Федеральной противопожарной службы, и таможенных органов.
До сих пор такие выплаты предоставлялись семьям при условии, что сотрудники ФСИН, Федеральной противопожарной службы, и таможенных органов погибали при исполнении служебных обязанностей. Теперь выплата будет предоставляться семьям, чьи родственники, уволившись из названных ведомств, находились в составе вооруженных сил или добровольческих формирований и погибли в ходе проведения специальной военной операции.
"В случае гибели (смерти) сотрудника… вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением обязанностей военной службы или обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы по контракту, призыва на военную службу по мобилизации или пребывания в добровольческом формировании в связи с участием в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области … единовременная социальная выплата предоставляется в равных частях обратившимся за ее получением членам семьи сотрудника, гражданина Российской Федерации не позднее 1 года со дня гибели", - говорится в документе.
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12 декабря 2023, 23:40