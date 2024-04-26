https://ria.ru/20240426/vsu-1942642522.html
Бьют дерзко. Генерал ВСУ пожаловался на работу российских ВКС
Бьют дерзко. Генерал ВСУ пожаловался на работу российских ВКС - РИА Новости, 26.04.2024
Бьют дерзко. Генерал ВСУ пожаловался на работу российских ВКС
Российские ВКС активно бьют по украинским войскам в зоне проведения специальной операции, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T23:24
2024-04-26T23:24
2024-04-26T23:24
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сергей кривонос
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские ВКС активно бьют по украинским войскам в зоне проведения специальной операции, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Российские самолеты <…> дерзко бомбят наши позиции на переднем крае", — пожаловался военный.По словам эксперта, ВСУ остро не хватает систем противовоздушной обороны, чтобы хоть что-то противопоставить российским ВКС, сбрасывающим на украинскую армию корректируемые авиабомбы.Кривонос уточнил, что на данный момент сложно сказать, как поставки новых вооружений и ПВО со стороны США помогут ВСУ.ВКС активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
https://ria.ru/20240426/rossiya-1942630758.html
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в мире, сша, сергей кривонос, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
В мире, США, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Бьют дерзко. Генерал ВСУ пожаловался на работу российских ВКС
Генерал ВСУ Кривонос: российские истребители дерзко бьют по украинским войскам
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские ВКС активно бьют по украинским войскам в зоне проведения специальной операции, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой".
"Российские самолеты <…> дерзко бомбят наши позиции на переднем крае", — пожаловался военный.
По словам эксперта, ВСУ остро не хватает систем противовоздушной обороны, чтобы хоть что-то противопоставить российским ВКС, сбрасывающим на украинскую армию корректируемые авиабомбы.
Кривонос уточнил, что на данный момент сложно сказать, как поставки новых вооружений и ПВО со стороны США
помогут ВСУ.
ВКС активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.