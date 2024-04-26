https://ria.ru/20240426/vsu-1942415598.html
"В ключевых областях". СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после провала в Очеретино
"В ключевых областях". СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после провала в Очеретино - РИА Новости, 26.04.2024
"В ключевых областях". СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после провала в Очеретино
Украину ждет больше прорывов российских военных после бегства ВСУ из Очеретино, пишет Seznam zprávy. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T09:35
2024-04-26T09:35
2024-04-26T15:48
в мире
донецкая народная республика
россия
авдеевка
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942433823_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_0b7a2784035221ffc529aad072dc1de7.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Украину ждет больше прорывов российских военных после бегства ВСУ из Очеретино, пишет Seznam zprávy."Ситуация для Украины остается плохой, нестабильной, и можно ожидать дальнейших прорывов. Материальное и численное превосходство на российской стороне. Русские систематически наносят удары с воздуха и обстреливают украинские позиции из тяжелых вооружений в ключевых областях", — говорится в материале.Журналисты предположили, что после Очеретино российские силы могут нанести удар по украинским позициям на юге или же обойти их оборону под Бердычами.Они также отметили преимущество ВС России во всех аспектах вооружения, подчеркнув, что украинцам не поможет ни мобилизация, ни одобренная военная поддержка США.В понедельник глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в поселок и подняли в центре населенного пункта флаги России.На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
https://ria.ru/20240425/wnp-1942298542.html
https://ria.ru/20240425/vsu-1942262231.html
https://ria.ru/20240425/udar-1942242924.html
донецкая народная республика
россия
авдеевка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942433823_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_7bffb67f7e7a90c2a68bf225a2a1699f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, авдеевка, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Авдеевка, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина
"В ключевых областях". СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после провала в Очеретино
SZ: Украину ждет больше прорывов ВС России после провала ВСУ в Очеретино