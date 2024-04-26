В Херсонской области хирурги извлекли осколок из шеи мальчика
В Генической больницы хирурги извлекли осколок из шеи 12-летнего мальчика
© Фото : Министерство здравоохранения Херсонской области/ВКонтактеХирурги Генической больницы оперируют 12-летнего мальчика, пострадавшего во время обстрела Таврийска Херсонской области
Хирурги Генической больницы оперируют 12-летнего мальчика, пострадавшего во время обстрела Таврийска Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Хирурги Генической больницы прооперировали 12-летнего мальчика, пострадавшего во время обстрела Таврийска Херсонской области, вынув осколок из его шеи, сообщил минздрав региона.
Мальчик был ранен накануне во время обстрела ВСУ города Таврийска Новокаховского района. С осколочным ранением шеи 12-летний пациент был доставлен в Каховскую центральную районную больницу, оттуда госпитализирован в Геническую центральную районную больницу, сообщил минздрав.
"Мальчик поступил в реанимационное отделение в состоянии средней степени тяжести. Вечером его прооперировали — хирурги извлекли осколок. На данный момент пациент стабильный, находится в реанимации. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь", — приводятся в сообщении слова главы регионального минздрава Артыша Сата.
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