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В Херсонской области хирурги извлекли осколок из шеи мальчика - РИА Новости, 26.04.2024
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16:30 26.04.2024 (обновлено: 16:31 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/vrachi-1942543921.html
В Херсонской области хирурги извлекли осколок из шеи мальчика
В Херсонской области хирурги извлекли осколок из шеи мальчика - РИА Новости, 26.04.2024
В Херсонской области хирурги извлекли осколок из шеи мальчика
Хирурги Генической больницы прооперировали 12-летнего мальчика, пострадавшего во время обстрела Таврийска Херсонской области, вынув осколок из его шеи, сообщил... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T16:30
2024-04-26T16:31
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
херсонская область
вооруженные силы украины
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Хирурги Генической больницы прооперировали 12-летнего мальчика, пострадавшего во время обстрела Таврийска Херсонской области, вынув осколок из его шеи, сообщил минздрав региона. Мальчик был ранен накануне во время обстрела ВСУ города Таврийска Новокаховского района. С осколочным ранением шеи 12-летний пациент был доставлен в Каховскую центральную районную больницу, оттуда госпитализирован в Геническую центральную районную больницу, сообщил минздрав. "Мальчик поступил в реанимационное отделение в состоянии средней степени тяжести. Вечером его прооперировали — хирурги извлекли осколок. На данный момент пациент стабильный, находится в реанимации. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь", — приводятся в сообщении слова главы регионального минздрава Артыша Сата.
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здоровье - общество, херсонская область , вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Общество
В Херсонской области хирурги извлекли осколок из шеи мальчика

В Генической больницы хирурги извлекли осколок из шеи 12-летнего мальчика

© Фото : Министерство здравоохранения Херсонской области/ВКонтактеХирурги Генической больницы оперируют 12-летнего мальчика, пострадавшего во время обстрела Таврийска Херсонской области
Хирурги Генической больницы оперируют 12-летнего мальчика, пострадавшего во время обстрела Таврийска Херсонской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : Министерство здравоохранения Херсонской области/ВКонтакте
Хирурги Генической больницы оперируют 12-летнего мальчика, пострадавшего во время обстрела Таврийска Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Хирурги Генической больницы прооперировали 12-летнего мальчика, пострадавшего во время обстрела Таврийска Херсонской области, вынув осколок из его шеи, сообщил минздрав региона.
Мальчик был ранен накануне во время обстрела ВСУ города Таврийска Новокаховского района. С осколочным ранением шеи 12-летний пациент был доставлен в Каховскую центральную районную больницу, оттуда госпитализирован в Геническую центральную районную больницу, сообщил минздрав.
"Мальчик поступил в реанимационное отделение в состоянии средней степени тяжести. Вечером его прооперировали — хирурги извлекли осколок. На данный момент пациент стабильный, находится в реанимации. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь", — приводятся в сообщении слова главы регионального минздрава Артыша Сата.
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоХерсонская областьВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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