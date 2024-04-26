https://ria.ru/20240426/vrachi-1942543921.html

В Херсонской области хирурги извлекли осколок из шеи мальчика

В Херсонской области хирурги извлекли осколок из шеи мальчика - РИА Новости, 26.04.2024

В Херсонской области хирурги извлекли осколок из шеи мальчика

Хирурги Генической больницы прооперировали 12-летнего мальчика, пострадавшего во время обстрела Таврийска Херсонской области, вынув осколок из его шеи, сообщил... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T16:30

2024-04-26T16:30

2024-04-26T16:31

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здоровье - общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Хирурги Генической больницы прооперировали 12-летнего мальчика, пострадавшего во время обстрела Таврийска Херсонской области, вынув осколок из его шеи, сообщил минздрав региона. Мальчик был ранен накануне во время обстрела ВСУ города Таврийска Новокаховского района. С осколочным ранением шеи 12-летний пациент был доставлен в Каховскую центральную районную больницу, оттуда госпитализирован в Геническую центральную районную больницу, сообщил минздрав. "Мальчик поступил в реанимационное отделение в состоянии средней степени тяжести. Вечером его прооперировали — хирурги извлекли осколок. На данный момент пациент стабильный, находится в реанимации. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь", — приводятся в сообщении слова главы регионального минздрава Артыша Сата.

https://ria.ru/20240218/voennosluzhaschaya-1928102218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, херсонская область , вооруженные силы украины, общество