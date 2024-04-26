https://ria.ru/20240426/voenkomy-1942632274.html

На Украине пьяные военкомы угрожали женщинам, отбивавшим призывника

На Украине пьяные военкомы угрожали женщинам, отбивавшим призывника - РИА Новости, 26.04.2024

На Украине пьяные военкомы угрожали женщинам, отбивавшим призывника

Сотрудники военкомата на Украине угрожали побоями женщинам, защищавшим "призывника", украинское издание "Страна" опубликовало видео инцидента. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T21:39

2024-04-26T21:39

2024-04-26T21:51

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сотрудники военкомата на Украине угрожали побоями женщинам, защищавшим "призывника", украинское издание "Страна" опубликовало видео инцидента. "В сети появилось видео конфликта с пьяными сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования - новое название военкоматов на Украине - ред.) во Львовской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". На опубликованном видео предположительно сотрудники территориального центра комплектования в военной форме со знаками отличия ВСУ вступают в перепалку с женщинами в штатском. Люди в форме плохо стоят на ногах, а их речь неразборчива. Женщины пытаются отбить у них задержанного мобилизованного, который по информации ряда СМИ является волонтером. Один из мужчин в нецензурной форме угрожает женщинам побоями, после чего его уводят коллеги. Впоследствии, "Страна" сообщила, что военкомат "осуждает" действия и своих сотрудников и женщин, которым они угрожали побоями, но мужчину они "выкрали законно, поскольку его признали годным". В свою очередь украинский телеканал "Общественное" (укр. "Громадське") со ссылкой на организацию "Спасение животных Харьков" заявил, что пьяные военкомы на видео задержали члена организации, вывозившего животных из зоны боевых действий на востоке страны. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20230918/ukraine-1897104489.html

https://ria.ru/20231213/povestka-1915455917.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины