https://ria.ru/20240426/vishnevskiy-1942643901.html

Депутата Вишневского* подозревают в участии в нежелательной организации

Депутата Вишневского* подозревают в участии в нежелательной организации - РИА Новости, 27.04.2024

Депутата Вишневского* подозревают в участии в нежелательной организации

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский* стал фигурантом административного дела об участии в нежелательной организации, сообщил РИА... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-26T23:53

2024-04-26T23:53

2024-04-27T01:05

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борис вишневский

александр шишлов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский* стал фигурантом административного дела об участии в нежелательной организации, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Сегодня стало известно, что в отношении депутата... Бориса Вишневского*, ранее признанного иностранным агентом, возбуждено административное дело. Речь идет о статье 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности нежелательной организации - ред.)", - сказал собеседник агентства.По его информации, Вишневский* подозревается в участии в деятельности движения "Голос"**, которое признано иностранным агентом в 2021 году и является структурным подразделением международной организации "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами", которая в 2021 году получила статус нежелательной на территории РФ. Собеседник агентства добавил также, что накануне Вишневский* "несколько часов" давал объяснения в прокуратуре в связи с возбужденным в отношении него административным производством. В пятницу он покинул территорию РФ, вылетев за рубеж, добавил источник. При этом соратник Вишневского* по фракции "Яблоко" в городском парламенте депутат Александр Шишлов сообщил в своем Telegram-канале, что Вишневский находится в отпуске, откуда вернется 6 мая. Комментариями профильных ведомств по поводу возбуждения административного дела против Вишневского РИА Новости пока не располагает. Министерство юстиции России 29 марта сообщало о включении Вишневского в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, Вишневский* был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также выступал против специальной военной операции на Украине. Кроме того, он принимал участие в создании для неограниченного круга лиц материалов иноагентов и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20240417/status-1940588339.html

https://ria.ru/20240425/galkin-1942196181.html

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россия, санкт-петербург, украина, борис вишневский, александр шишлов, яблоко