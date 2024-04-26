https://ria.ru/20240426/veterany-1942432763.html

Россиян предупредили о новой схеме мошенников, нацеленной на ветеранов

Россиян предупредили о новой схеме мошенников, нацеленной на ветеранов - РИА Новости, 26.04.2024

Россиян предупредили о новой схеме мошенников, нацеленной на ветеранов

МВД РФ предупредило о новой схеме мошенников, нацеленной на ветеранов в преддверии Дня Победы, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Ирина... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T10:41

2024-04-26T10:41

2024-04-26T11:23

общество

россия

день победы

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. МВД РФ предупредило о новой схеме мошенников, нацеленной на ветеранов в преддверии Дня Победы, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Ирина Волк."Приближается 79-я годовщина Победы нашего народа в Великой Отечественной войне... К сожалению, мошенники и аферисты пытаются использовать такой важный для всех нас праздник в своих криминальных целях. Буквально на днях коллеги сообщили мне, что выявлены ресурсы, созданные злоумышленниками специально ко Дню Победы, на которых ветеранам обещают единовременные выплаты в размере от 50 до 300 тысяч рублей", - рассказала она.По словам Волк, решение требуют принять очень быстро - на сайтах указана финальная дата, до которой якобы можно получить деньги. Подчеркивается, что необходимым условием является оплата "комиссии" и введение данных банковской карты."Это очередная мошенническая схема! Преступники придумывают все новые ухищрения, чтобы завладеть сбережениями граждан. Особенно больно, что их атаки направлены на ветеранов Великой Отечественной войны – тех людей, которых сегодня хочется поддержать и уберечь. Ведь они – поколение победителей – золотой фонд нашей великой страны", - добавила она.Официальный представитель МВД призвала россиян быть бдительными, поговорить с пожилыми родственниками, а также принять все меры, чтобы обезопасить их от звонков злоумышленников и визитов незваных гостей.

https://ria.ru/20240425/dipfeyk-1942173245.html

https://ria.ru/20220306/zvonki-1776876245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, день победы