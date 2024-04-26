https://ria.ru/20240426/veligurov-1942437564.html

Белорусский ученый рассказал, есть ли мутанты в Чернобыльской зоне

Белорусский ученый рассказал, есть ли мутанты в Чернобыльской зоне - РИА Новости, 26.04.2024

Белорусский ученый рассказал, есть ли мутанты в Чернобыльской зоне

Животных-мутантов в зоне отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС нет, но и охоться в этих местах не следует, заявил научный сотрудник Научно-практического... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T11:03

2024-04-26T11:03

2024-04-26T11:03

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МИНСК, 26 апр - РИА Новости. Животных-мутантов в зоне отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС нет, но и охоться в этих местах не следует, заявил научный сотрудник Научно-практического центра Национальной академии наук Белоруссии Павел Велигуров. Видеозапись общения ученого с журналистами приводит Видеозапись общения ученого с журналистами приводит Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале."Звери (в Чернобыльской зоне) живут.... В зоне мы мутантов не встречали, поскольку те мутации, которые обычно происходят под воздействием радиационного излучения, настолько фатальны, что животное не то, что родиться не может, - оно может умереть в утробе матери", - сказал Велигуров.Что касается охоты в зоне отчуждения, ученый заметил, что были эксперименты по попытке организовать охотничье хозяйство в Полесском радиационно-экологическом заповеднике. "Правда, был один большой нюанс, который не позволяет это делать: практически все животные по уровню загрязнения радиацией можно было приравнять к твердым радиоактивным отходам. То есть употреблять в пищу или хотя бы вывешивать у себя в помещении добытый трофей вредно для самого человека", - сказал он. По словам Велигурова, "это добытое животное нельзя даже в мусорку выбросить, его надо утилизировать как твердый радиоактивный отход". Во второй половине XX века произошло несколько радиационных аварий на территории бывшего Советского Союза. Крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям является авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), находящейся недалеко от города Чернобыль Киевской области. Двадцать шестого апреля 1986 года на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошел взрыв, который полностью разрушил реактор. В результате аварии в окружающую среду попали радиоактивные вещества. Восемь из 140 тонн радиоактивного топлива реактора оказались в воздухе. Другие опасные вещества продолжали покидать его в результате пожара, длившегося почти две недели. Люди в Чернобыле подверглись облучению в 90 раз большему, чем население Хиросимы после взрыва атомной бомбы.

https://ria.ru/20240426/chernobyl-1942006758.html

https://ria.ru/20240209/volki-1926495706.html

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