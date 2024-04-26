https://ria.ru/20240426/van_i-1942401993.html

Ван И обвинил США в ужесточении санкций и технологической блокаде Китая

Ван И обвинил США в ужесточении санкций и технологической блокаде Китая - РИА Новости, 26.04.2024

Ван И обвинил США в ужесточении санкций и технологической блокаде Китая

США постоянно провоцируют региональную напряженность на море, ужесточают односторонние санкции и осуществляют технологическую блокаду Китая, заявил министр... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T06:36

2024-04-26T06:36

2024-04-26T06:36

в мире

китай

сша

ван и (политик)

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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. США постоянно провоцируют региональную напряженность на море, ужесточают односторонние санкции и осуществляют технологическую блокаду Китая, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. "В последнее время США продолжают перетягивать на свою сторону так называемых союзников, постоянно провоцируют и разжигают региональную напряженность на море, они ускорили создание системы сдерживания против Китая, продолжают ужесточать односторонние санкции и активно занимаются технологической блокадой КНР", - заявил Ван И в интервью катарскому изданию Peninsula, текст которого в пятницу опубликован на сайте МИД КНР. Он добавил, что Китай приносит миру сотрудничество, развитие, стабильность и взаимовыгодные результаты, "развитие и возрождение Китая имеют огромную внутреннюю движущую силу, и никакая сила не может им помешать".

https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898618549.html

китай

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в мире, китай, сша, ван и (политик)