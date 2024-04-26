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Ван И обвинил США в ужесточении санкций и технологической блокаде Китая - РИА Новости, 26.04.2024
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06:36 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/van_i-1942401993.html
Ван И обвинил США в ужесточении санкций и технологической блокаде Китая
Ван И обвинил США в ужесточении санкций и технологической блокаде Китая - РИА Новости, 26.04.2024
Ван И обвинил США в ужесточении санкций и технологической блокаде Китая
США постоянно провоцируют региональную напряженность на море, ужесточают односторонние санкции и осуществляют технологическую блокаду Китая, заявил министр... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T06:36
2024-04-26T06:36
в мире
китай
сша
ван и (политик)
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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. США постоянно провоцируют региональную напряженность на море, ужесточают односторонние санкции и осуществляют технологическую блокаду Китая, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. "В последнее время США продолжают перетягивать на свою сторону так называемых союзников, постоянно провоцируют и разжигают региональную напряженность на море, они ускорили создание системы сдерживания против Китая, продолжают ужесточать односторонние санкции и активно занимаются технологической блокадой КНР", - заявил Ван И в интервью катарскому изданию Peninsula, текст которого в пятницу опубликован на сайте МИД КНР. Он добавил, что Китай приносит миру сотрудничество, развитие, стабильность и взаимовыгодные результаты, "развитие и возрождение Китая имеют огромную внутреннюю движущую силу, и никакая сила не может им помешать".
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в мире, китай, сша, ван и (политик)
В мире, Китай, США, Ван И (политик)
Ван И обвинил США в ужесточении санкций и технологической блокаде Китая

Ван И: США ужесточают санкции и осуществляют технологическую блокаду КНР

© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. США постоянно провоцируют региональную напряженность на море, ужесточают односторонние санкции и осуществляют технологическую блокаду Китая, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
"В последнее время США продолжают перетягивать на свою сторону так называемых союзников, постоянно провоцируют и разжигают региональную напряженность на море, они ускорили создание системы сдерживания против Китая, продолжают ужесточать односторонние санкции и активно занимаются технологической блокадой КНР", - заявил Ван И в интервью катарскому изданию Peninsula, текст которого в пятницу опубликован на сайте МИД КНР.
Пекин - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Китай указал на злоупотребление США односторонними санкциями
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Он добавил, что Китай приносит миру сотрудничество, развитие, стабильность и взаимовыгодные результаты, "развитие и возрождение Китая имеют огромную внутреннюю движущую силу, и никакая сила не может им помешать".
 
В миреКитайСШАВан И (политик)
 
 
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