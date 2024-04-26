https://ria.ru/20240426/ukraina-1942564600.html

Премьер Украины признал, что ущерб в энергетике не удается устранить

Премьер Украины признал, что ущерб в энергетике не удается устранить - РИА Новости, 26.04.2024

Премьер Украины признал, что ущерб в энергетике не удается устранить

Украинские власти не могут устранить повреждения в энергосистеме, признал премьер-министр республики Денис Шмыгаль в Telegram-канале. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T17:35

2024-04-26T17:35

2024-04-26T18:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

денис шмыгаль

укрэнерго

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939741253_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_f472a1e2f02ce0ec69a9310931a0c849.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Украинские власти не могут устранить повреждения в энергосистеме, признал премьер-министр республики Денис Шмыгаль в Telegram-канале."Ситуация в энергетике остается сложной. Несмотря на ремонт 24/7, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит. <...> Масштабные повреждения <...> невозможно восстановить за несколько недель или даже месяцев", — сказал он. Премьер в очередной раз призвал граждан страны экономить электроэнергию. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. До этого в компании заявляли, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, а жителям следует экономить свет. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы. Кудрицкий 22 марта заявил, что энергетическая система республики подверглась крупнейшей атаке "за все время". По его словам, комбинированные удары поразили несколько тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК уточнил, что при атаках на ТЭС серьезные повреждения получило оборудование станций. Также зафиксировали удар по Днепрогэс и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена. По утверждениям украинской стороны, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

https://ria.ru/20240426/svo-1941713810.html

https://ria.ru/20240425/patriot-1942020767.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, денис шмыгаль, укрэнерго