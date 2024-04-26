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Премьер Украины признал, что ущерб в энергетике не удается устранить - РИА Новости, 26.04.2024
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17:35 26.04.2024 (обновлено: 18:10 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/ukraina-1942564600.html
Премьер Украины признал, что ущерб в энергетике не удается устранить
Премьер Украины признал, что ущерб в энергетике не удается устранить - РИА Новости, 26.04.2024
Премьер Украины признал, что ущерб в энергетике не удается устранить
Украинские власти не могут устранить повреждения в энергосистеме, признал премьер-министр республики Денис Шмыгаль в Telegram-канале. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T17:35
2024-04-26T18:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
денис шмыгаль
укрэнерго
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Украинские власти не могут устранить повреждения в энергосистеме, признал премьер-министр республики Денис Шмыгаль в Telegram-канале."Ситуация в энергетике остается сложной. Несмотря на ремонт 24/7, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит. &lt;...&gt; Масштабные повреждения &lt;...&gt; невозможно восстановить за несколько недель или даже месяцев", — сказал он. Премьер в очередной раз призвал граждан страны экономить электроэнергию. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. До этого в компании заявляли, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, а жителям следует экономить свет. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы. Кудрицкий 22 марта заявил, что энергетическая система республики подверглась крупнейшей атаке "за все время". По его словам, комбинированные удары поразили несколько тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК уточнил, что при атаках на ТЭС серьезные повреждения получило оборудование станций. Также зафиксировали удар по Днепрогэс и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена. По утверждениям украинской стороны, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
https://ria.ru/20240426/svo-1941713810.html
https://ria.ru/20240425/patriot-1942020767.html
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в мире, украина, денис шмыгаль, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Укрэнерго
Премьер Украины признал, что ущерб в энергетике не удается устранить

Шмыгаль: ущерб в энергетике Украины не удается устранить, несмотря на старания

© Фото из соцсетейПожар на Трипольской ТЭС под Киевом
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом
© Фото из соцсетей
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Украинские власти не могут устранить повреждения в энергосистеме, признал премьер-министр республики Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
«
"Ситуация в энергетике остается сложной. Несмотря на ремонт 24/7, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит. <...> Масштабные повреждения <...> невозможно восстановить за несколько недель или даже месяцев", — сказал он.
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Премьер в очередной раз призвал граждан страны экономить электроэнергию.
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит.
До этого в компании заявляли, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, а жителям следует экономить свет.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
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Кудрицкий 22 марта заявил, что энергетическая система республики подверглась крупнейшей атаке "за все время". По его словам, комбинированные удары поразили несколько тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК уточнил, что при атаках на ТЭС серьезные повреждения получило оборудование станций.
Также зафиксировали удар по Днепрогэс и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена. По утверждениям украинской стороны, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДенис ШмыгальУкрэнерго
 
 
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