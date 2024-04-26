https://ria.ru/20240426/ukraina-1942501806.html

Это конец. СМИ сообщили Украине ужасающие новости

Это конец. СМИ сообщили Украине ужасающие новости - РИА Новости, 26.04.2024

Это конец. СМИ сообщили Украине ужасающие новости

Украине стоит с осторожностью пользоваться новым пакетом помощи США в размере 61 миллиарда долларов, поскольку он может быть последним, пишет Business Insider... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T14:16

2024-04-26T14:16

2024-04-26T14:16

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сша

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дмитрий песков

дональд трамп

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Украине стоит с осторожностью пользоваться новым пакетом помощи США в размере 61 миллиарда долларов, поскольку он может быть последним, пишет Business Insider со ссылкой на экспертов."Все, кто участвует в этом конфликте, должны относиться к этому пакету помощи так, как к последнему, и строить свои планы соответствующим образом, потому что так и может оказаться", — цитируют журналисты слова одного из них.Эксперты считают, что Киеву нужно рассматривать именно такой исход событий, особенно в случае победы Дональда Трампа в президентских выборах США в ноябре. По их мнению, Украине также необходимо сесть за стол переговоров с Россией, чтобы избежать дальнейшей потери территорий.Байден в среду подписал принятый конгрессом законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, на нужды которой ассигнован почти 61 миллиард долларов. Он заявил тогда, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике.Как указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240426/taktika-1942480028.html

https://ria.ru/20240426/nato-1942442679.html

украина

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в мире, украина, сша, киев, дмитрий песков, дональд трамп