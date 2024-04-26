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Это конец. СМИ сообщили Украине ужасающие новости - РИА Новости, 26.04.2024
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14:16 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/ukraina-1942501806.html
Это конец. СМИ сообщили Украине ужасающие новости
Это конец. СМИ сообщили Украине ужасающие новости - РИА Новости, 26.04.2024
Это конец. СМИ сообщили Украине ужасающие новости
Украине стоит с осторожностью пользоваться новым пакетом помощи США в размере 61 миллиарда долларов, поскольку он может быть последним, пишет Business Insider... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:16
2024-04-26T14:16
в мире
украина
сша
киев
дмитрий песков
дональд трамп
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Украине стоит с осторожностью пользоваться новым пакетом помощи США в размере 61 миллиарда долларов, поскольку он может быть последним, пишет Business Insider со ссылкой на экспертов."Все, кто участвует в этом конфликте, должны относиться к этому пакету помощи так, как к последнему, и строить свои планы соответствующим образом, потому что так и может оказаться", — цитируют журналисты слова одного из них.Эксперты считают, что Киеву нужно рассматривать именно такой исход событий, особенно в случае победы Дональда Трампа в президентских выборах США в ноябре. По их мнению, Украине также необходимо сесть за стол переговоров с Россией, чтобы избежать дальнейшей потери территорий.Байден в среду подписал принятый конгрессом законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, на нужды которой ассигнован почти 61 миллиард долларов. Он заявил тогда, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике.Как указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240426/taktika-1942480028.html
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в мире, украина, сша, киев, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Украина, США, Киев, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Это конец. СМИ сообщили Украине ужасающие новости

Business Insider: новый пакет помощи США может быть последним для Украины

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Украине стоит с осторожностью пользоваться новым пакетом помощи США в размере 61 миллиарда долларов, поскольку он может быть последним, пишет Business Insider со ссылкой на экспертов.
«
"Все, кто участвует в этом конфликте, должны относиться к этому пакету помощи так, как к последнему, и строить свои планы соответствующим образом, потому что так и может оказаться", — цитируют журналисты слова одного из них.
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Эксперты считают, что Киеву нужно рассматривать именно такой исход событий, особенно в случае победы Дональда Трампа в президентских выборах США в ноябре. По их мнению, Украине также необходимо сесть за стол переговоров с Россией, чтобы избежать дальнейшей потери территорий.
Байден в среду подписал принятый конгрессом законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, на нужды которой ассигнован почти 61 миллиард долларов. Он заявил тогда, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике.
Как указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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