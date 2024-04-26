https://ria.ru/20240426/ukraina-1942451835.html

Украинцы осаждают паспортный центр в Варшаве

Украинцы осаждают паспортный центр в Варшаве - РИА Новости, 26.04.2024

Украинцы осаждают паспортный центр в Варшаве

Граждане Украины осаждают паспортный центр в Варшаве, надеясь получить документ, несмотря на уклонение от отправки на фронт, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T11:39

2024-04-26T11:39

2024-04-26T16:53

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ВАРШАВА, 26 апр — РИА Новости. Граждане Украины осаждают паспортный центр в Варшаве, надеясь получить документ, несмотря на уклонение от отправки на фронт, сообщил корреспондент РИА Новости. С утра в одном из варшавских торговых центров образовалась толпа граждан соседней республики, преимущественно мужчин призывного возраста. Здесь находится один из офисов украинского государственного предприятия "Документ". У всех собравшихся граждан одна и та же проблема — заканчивается или уже закончился срок действия паспорта. Без этого документа они не смогут наняться на работу, открыть банковский счет, получить право временного пребывания в Польше и выполнить некоторые другие административные процедуры. У входа в офис висит объявление, что "по техническим причинам" выдача готовых документов в заграничных офисах приостановлена. Здесь же говорится, что подача заявлений-анкет на оформление паспортов осуществляется в обычном режиме. Сейчас, как гласит объявление, выдача паспортов возможна только детям в возрасте до 12 лет "в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации". Тем не менее детей в очереди не наблюдается. Пришедшие к открытию офиса украинцы намерены подать документы на изготовление паспорта. "Мы не из Варшавы, три недели пытались получить место в очереди на подачу. Теперь, конечно, пусть делают паспорт. У нас на Украине все правила меняются через день. Пока наш паспорт будет готов, так все может так поменяться, что и выдавать начнут", — говорит женщина, сопровождающая сына лет двадцати. Другой стоящий в очереди мужчина опасается того, что, не получив паспорта, он окажется на фронте. "Я для того и уехал из Винницы, чтобы быть подальше от войны. Сейчас у меня заканчивается паспорт, а значит, я не смогу продлить свое пребывание здесь. А еще и польские власти намекают, что помогут Украине с призывом на фронт людей, которые вовремя уехали. Пусть Зеленский сам воюет, а у меня здесь семья", — сказал он. МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении украинцев призывного возраста, исключение — оформление удостоверения личности для возвращения в страну, писали местные СМИ.Глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам. Издание "Страна.ua" накануне опубликовало постановление правительства Украины, согласно которому военнообязанные мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства.

https://ria.ru/20231228/ocheredi-1918601396.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941471760.html

https://ria.ru/20240424/polsha-1942013091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Граждане Украины в паспортном центре в Варшаве Граждане Украины осаждают паспортный центр в Варшаве, надеясь получить документы, без которых они не смогут наняться на работу, открыть счета или получить право временного пребывания в Польше. У входа в офис висит объявление о том, что "по техническим причинам" выдача готовых документов в заграничных офисах приостановлена, передает корреспондент РИА Новости. Все консульские действия в отношении граждан призывного возраста по указанию МИД Украины приостановлены с 23 апреля. 2024-04-26T11:39 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, польша, варшава, владимир зеленский, вооруженные силы украины