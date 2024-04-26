https://ria.ru/20240426/ukraina-1942400710.html

Посольства Украины вербуют наемников, сообщил французский экс-разведчик

Посольства Украины вербуют наемников, сообщил французский экс-разведчик - РИА Новости, 26.04.2024

Посольства Украины вербуют наемников, сообщил французский экс-разведчик

Украинские посольства функционируют как центры вербовки наемников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, рассказал РИА Новости Николя Чинкуини,... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T06:05

2024-04-26T06:05

2024-04-26T06:21

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ПАРИЖ, 26 апр – РИА Новости. Украинские посольства функционируют как центры вербовки наемников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, рассказал РИА Новости Николя Чинкуини, экс-сотрудник французской контртеррористической разведки, который сейчас занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне киевского режима."С начала российской специальной военной операции украинские посольства выполняли функции вербовочных центров. Также я отметил, что первые волонтеры, оказавшись в Украине, также начали заниматься вербовкой через социальные сети", — рассказал собеседник.Он отметил, что лично протестировал имеющийся официальный канал вербовки."Кандидаты должны отправить письмо в централизованную службу на Украине и прикрепить файл, созданный после ввода их персональных данных на специальном сайте", - добавил Чинкуини.Киев продолжает заниматься вербовкой наемников для участия в конфликте на Украине в рядах ВСУ через свои посольства в ряде зарубежных стран, включая Францию и Бельгию.Как ранее убедился корреспондент РИА Новости, на главной странице посольства Украины во Франции размещен баннер со словами: "Сражайтесь за Украину, запишитесь в легион волонтеров сейчас". Он адресован "иностранным гражданам, желающим присоединиться к международному легиону обороны Украины". Запись открыта для граждан в возрасте от 18 до 60 лет без судимостей и хронических заболеваний. Прилагается анкета, в которой в том числе спрашивается про предыдущий опыт участия в боевых действиях, а также про уровень владения оружием, включая автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, гранатометы, минометы и артиллерию.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что на стороне Украины много иностранцев. Минобороны не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В середине марта в ведомстве сообщали, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников ,5 962 из них ликвидировали. Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу — оттуда приехали 2 960 человек, уничтожены 1 497. Следом идет Грузия — убит 561 из 1 042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1 113 человек. Уничтожены также 422 из 1 005 канадских боевиков, 360 из 822 британских, 349 из 784 румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88.

https://ria.ru/20240425/naemniki-1942190413.html

https://ria.ru/20240228/vsu-1929894073.html

https://ria.ru/20240425/naemniki-1942174735.html

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в мире, украина, россия, франция, дмитрий песков, нато