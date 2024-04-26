https://ria.ru/20240426/ukraina-1942396422.html

Республиканцы выдвинули Украине ультиматум

Республиканцы выдвинули Украине ультиматум - РИА Новости, 26.04.2024

Республиканцы выдвинули Украине ультиматум

Противники помощи Украине в Республиканской партии США считают, что выделенный конгрессом пакет в 61 миллиард долларов станет последним крупным траншем для... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T04:40

2024-04-26T04:40

2024-04-26T04:40

в мире

украина

сша

джо байден

митч макконнелл

дмитрий песков

конгресс сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Противники помощи Украине в Республиканской партии США считают, что выделенный конгрессом пакет в 61 миллиард долларов станет последним крупным траншем для Киева, говорится в статье газеты The Hill."Консервативные скептики в вопросе финансирования войны на Украине прогнозируют, что законопроект, подписанный на этой неделе, станет последним принятым крупным пакетом помощи США для Киева", — пишет издание.Противники выделения помощи признают победу лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла, "протолкнувшего" законопроект через конгресс в этом раунде дебатов, однако утверждают, что в случае нового запроса на финансирование Украины президент Джо Байден уйдет с пустыми руками."Если Украина думает, что она получит еще дополнительно 60 миллиардов долларов от конгресса Соединенных Штатов, то это невозможно", — заявил республиканец от штата Огайо, сенатор Джеймс Дэвид Вэнс.При этом, как пишет The Hill, перед сторонниками Киева стоит только один вопрос: когда Украине потребуется новый транш."Сенаторы от обеих партий ожидают, что утвержденная конгрессом на этой неделе сумма в 61 миллиард долларов поддержит Киев до ноября и, возможно, до конца года", — отмечает издание.Байден в среду подписал принятый конгрессом законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, на нужды которой ассигнован почти 61 миллиард долларов. Он заявил тогда, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике.Как указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.

https://ria.ru/20240426/pentagon-1942391997.html

https://ria.ru/20240425/dengi-1942364955.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, джо байден, митч макконнелл, дмитрий песков, конгресс сша