Рейтинг@Mail.ru
Республиканцы выдвинули Украине ультиматум - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:40 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/ukraina-1942396422.html
Республиканцы выдвинули Украине ультиматум
Республиканцы выдвинули Украине ультиматум - РИА Новости, 26.04.2024
Республиканцы выдвинули Украине ультиматум
Противники помощи Украине в Республиканской партии США считают, что выделенный конгрессом пакет в 61 миллиард долларов станет последним крупным траншем для... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T04:40
2024-04-26T04:40
в мире
украина
сша
джо байден
митч макконнелл
дмитрий песков
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Противники помощи Украине в Республиканской партии США считают, что выделенный конгрессом пакет в 61 миллиард долларов станет последним крупным траншем для Киева, говорится в статье газеты The Hill."Консервативные скептики в вопросе финансирования войны на Украине прогнозируют, что законопроект, подписанный на этой неделе, станет последним принятым крупным пакетом помощи США для Киева", — пишет издание.Противники выделения помощи признают победу лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла, "протолкнувшего" законопроект через конгресс в этом раунде дебатов, однако утверждают, что в случае нового запроса на финансирование Украины президент Джо Байден уйдет с пустыми руками."Если Украина думает, что она получит еще дополнительно 60 миллиардов долларов от конгресса Соединенных Штатов, то это невозможно", — заявил республиканец от штата Огайо, сенатор Джеймс Дэвид Вэнс.При этом, как пишет The Hill, перед сторонниками Киева стоит только один вопрос: когда Украине потребуется новый транш."Сенаторы от обеих партий ожидают, что утвержденная конгрессом на этой неделе сумма в 61 миллиард долларов поддержит Киев до ноября и, возможно, до конца года", — отмечает издание.Байден в среду подписал принятый конгрессом законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, на нужды которой ассигнован почти 61 миллиард долларов. Он заявил тогда, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике.Как указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.
https://ria.ru/20240426/pentagon-1942391997.html
https://ria.ru/20240425/dengi-1942364955.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, джо байден, митч макконнелл, дмитрий песков, конгресс сша
В мире, Украина, США, Джо Байден, Митч Макконнелл, Дмитрий Песков, Конгресс США
Республиканцы выдвинули Украине ультиматум

Hill: республиканцы-скептики считают нынешний транш Украине последним

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Противники помощи Украине в Республиканской партии США считают, что выделенный конгрессом пакет в 61 миллиард долларов станет последним крупным траншем для Киева, говорится в статье газеты The Hill.
"Консервативные скептики в вопросе финансирования войны на Украине прогнозируют, что законопроект, подписанный на этой неделе, станет последним принятым крупным пакетом помощи США для Киева", — пишет издание.
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
СМИ: в Пентагоне проговорились о провале своего оружия на Украине
02:27
Противники выделения помощи признают победу лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла, "протолкнувшего" законопроект через конгресс в этом раунде дебатов, однако утверждают, что в случае нового запроса на финансирование Украины президент Джо Байден уйдет с пустыми руками.
"Если Украина думает, что она получит еще дополнительно 60 миллиардов долларов от конгресса Соединенных Штатов, то это невозможно", — заявил республиканец от штата Огайо, сенатор Джеймс Дэвид Вэнс.
При этом, как пишет The Hill, перед сторонниками Киева стоит только один вопрос: когда Украине потребуется новый транш.
"Сенаторы от обеих партий ожидают, что утвержденная конгрессом на этой неделе сумма в 61 миллиард долларов поддержит Киев до ноября и, возможно, до конца года", — отмечает издание.
Байден в среду подписал принятый конгрессом законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, на нужды которой ассигнован почти 61 миллиард долларов. Он заявил тогда, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике.
Как указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
В конгрессе США заявили, что денег на поддержку Украины не хватит надолго
Вчера, 21:00
 
В миреУкраинаСШАДжо БайденМитч МакконнеллДмитрий ПесковКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала