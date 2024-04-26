https://ria.ru/20240426/ukraina-1942396422.html
Республиканцы выдвинули Украине ультиматум
Республиканцы выдвинули Украине ультиматум - РИА Новости, 26.04.2024
Республиканцы выдвинули Украине ультиматум
Противники помощи Украине в Республиканской партии США считают, что выделенный конгрессом пакет в 61 миллиард долларов станет последним крупным траншем для... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T04:40
2024-04-26T04:40
2024-04-26T04:40
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Противники помощи Украине в Республиканской партии США считают, что выделенный конгрессом пакет в 61 миллиард долларов станет последним крупным траншем для Киева, говорится в статье газеты The Hill."Консервативные скептики в вопросе финансирования войны на Украине прогнозируют, что законопроект, подписанный на этой неделе, станет последним принятым крупным пакетом помощи США для Киева", — пишет издание.Противники выделения помощи признают победу лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла, "протолкнувшего" законопроект через конгресс в этом раунде дебатов, однако утверждают, что в случае нового запроса на финансирование Украины президент Джо Байден уйдет с пустыми руками."Если Украина думает, что она получит еще дополнительно 60 миллиардов долларов от конгресса Соединенных Штатов, то это невозможно", — заявил республиканец от штата Огайо, сенатор Джеймс Дэвид Вэнс.При этом, как пишет The Hill, перед сторонниками Киева стоит только один вопрос: когда Украине потребуется новый транш."Сенаторы от обеих партий ожидают, что утвержденная конгрессом на этой неделе сумма в 61 миллиард долларов поддержит Киев до ноября и, возможно, до конца года", — отмечает издание.Байден в среду подписал принятый конгрессом законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, на нужды которой ассигнован почти 61 миллиард долларов. Он заявил тогда, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике.Как указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.
https://ria.ru/20240426/pentagon-1942391997.html
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в мире, украина, сша, джо байден, митч макконнелл, дмитрий песков, конгресс сша
В мире, Украина, США, Джо Байден, Митч Макконнелл, Дмитрий Песков, Конгресс США
Республиканцы выдвинули Украине ультиматум
Hill: республиканцы-скептики считают нынешний транш Украине последним
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости.
Противники помощи Украине в Республиканской партии США считают, что выделенный конгрессом пакет в 61 миллиард долларов станет последним крупным траншем для Киева, говорится в статье газеты The Hill
.
"Консервативные скептики в вопросе финансирования войны на Украине прогнозируют, что законопроект, подписанный на этой неделе, станет последним принятым крупным пакетом помощи США для Киева", — пишет издание.
Противники выделения помощи признают победу лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла
, "протолкнувшего" законопроект через конгресс в этом раунде дебатов, однако утверждают, что в случае нового запроса на финансирование Украины президент Джо Байден
уйдет с пустыми руками.
"Если Украина думает, что она получит еще дополнительно 60 миллиардов долларов от конгресса Соединенных Штатов, то это невозможно", — заявил республиканец от штата Огайо, сенатор Джеймс Дэвид Вэнс.
При этом, как пишет The Hill, перед сторонниками Киева стоит только один вопрос: когда Украине потребуется новый транш.
"Сенаторы от обеих партий ожидают, что утвержденная конгрессом на этой неделе сумма в 61 миллиард долларов поддержит Киев до ноября и, возможно, до конца года", — отмечает издание.
Байден в среду подписал принятый конгрессом законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, на нужды которой ассигнован почти 61 миллиард долларов. Он заявил тогда, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике.
Как указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.