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Подполье сообщило об ударе по военным ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 26.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:13 26.04.2024 (обновлено: 14:57 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/udar-1942426338.html
Подполье сообщило об ударе по военным ВСУ в Запорожской области
Подполье сообщило об ударе по военным ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 26.04.2024
Подполье сообщило об ударе по военным ВСУ в Запорожской области
ВС РФ нанесли удар по прятавшимся в жилых домах украинским военным в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:13
2024-04-26T14:57
специальная военная операция на украине
киев
запорожская область
работино
сергей лебедев
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. ВС РФ нанесли удар по прятавшимся в жилых домах украинским военным в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Малая Токмачка, Гуляйполе, Работино и Малиновка получили полный рацион... Мирные жители не пострадали. Пострадали совсем не мирные жители, расположившиеся в этих домах", - сказал он. Лебедев добавил, что многие украинские подразделения, разбиваясь на малые группы, уходят на ночевку в степи и лесопосадки. Некоторые из них "необучаемы" - они разводят костры, и против них применяются беспилотники.
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киев, запорожская область, работино, сергей лебедев, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Запорожская область, Работино, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по военным ВСУ в Запорожской области

ВС России ударили по прячущимся в домах военным ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОператоры БПЛА
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. ВС РФ нанесли удар по прятавшимся в жилых домах украинским военным в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Малая Токмачка, Гуляйполе, Работино и Малиновка получили полный рацион... Мирные жители не пострадали. Пострадали совсем не мирные жители, расположившиеся в этих домах", - сказал он.
Лебедев добавил, что многие украинские подразделения, разбиваясь на малые группы, уходят на ночевку в степи и лесопосадки. Некоторые из них "необучаемы" - они разводят костры, и против них применяются беспилотники.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевЗапорожская областьРаботиноСергей ЛебедевВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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