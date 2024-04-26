https://ria.ru/20240426/udar-1942426338.html

Подполье сообщило об ударе по военным ВСУ в Запорожской области

Подполье сообщило об ударе по военным ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 26.04.2024

Подполье сообщило об ударе по военным ВСУ в Запорожской области

ВС РФ нанесли удар по прятавшимся в жилых домах украинским военным в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T10:13

2024-04-26T10:13

2024-04-26T14:57

специальная военная операция на украине

киев

запорожская область

работино

сергей лебедев

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. ВС РФ нанесли удар по прятавшимся в жилых домах украинским военным в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Малая Токмачка, Гуляйполе, Работино и Малиновка получили полный рацион... Мирные жители не пострадали. Пострадали совсем не мирные жители, расположившиеся в этих домах", - сказал он. Лебедев добавил, что многие украинские подразделения, разбиваясь на малые группы, уходят на ночевку в степи и лесопосадки. Некоторые из них "необучаемы" - они разводят костры, и против них применяются беспилотники.

https://ria.ru/20240426/postavka-1942419519.html

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работино

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Варвара Скокшина

киев, запорожская область, работино, сергей лебедев, вооруженные силы рф, безопасность