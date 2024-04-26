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ЦБ ужесточит регулирование необеспеченных потребкредитов
ЦБ ужесточит регулирование необеспеченных потребкредитов - РИА Новости, 26.04.2024
ЦБ ужесточит регулирование необеспеченных потребкредитов
Банк России с 1 июля ужесточит регулирование необеспеченных потребкредитов и установит надбавки по автомобильным кредитам, сообщил регулятор. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:11
2024-04-26T14:11
2024-04-26T14:22
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Банк России с 1 июля ужесточит регулирование необеспеченных потребкредитов и установит надбавки по автомобильным кредитам, сообщил регулятор."Банк России повышает с 1 июля 2024 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и устанавливает надбавки по автокредитам", - сказано в сообщении регулятора.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ ужесточит регулирование необеспеченных потребкредитов
ЦБ с 1 июля ужесточит регулирование необеспеченных потребкредитов