https://ria.ru/20240426/tsb-1942500563.html

ЦБ ужесточит регулирование необеспеченных потребкредитов

ЦБ ужесточит регулирование необеспеченных потребкредитов - РИА Новости, 26.04.2024

ЦБ ужесточит регулирование необеспеченных потребкредитов

Банк России с 1 июля ужесточит регулирование необеспеченных потребкредитов и установит надбавки по автомобильным кредитам, сообщил регулятор. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T14:11

2024-04-26T14:11

2024-04-26T14:22

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Банк России с 1 июля ужесточит регулирование необеспеченных потребкредитов и установит надбавки по автомобильным кредитам, сообщил регулятор."Банк России повышает с 1 июля 2024 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и устанавливает надбавки по автокредитам", - сказано в сообщении регулятора.

https://ria.ru/20240424/dolgi-1941956695.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)