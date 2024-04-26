https://ria.ru/20240426/trava-1942391613.html
Россиян предостерегли от сжигания прошлогодней травы на даче
Россиян предостерегли от сжигания прошлогодней травы на даче - РИА Новости, 26.04.2024
Россиян предостерегли от сжигания прошлогодней травы на даче
При сжигании прошлогодней травы на даче выделяется вредное вещество диоксин, которое представляет угрозу здоровью людей и животных, а также наносит вред... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T02:20
2024-04-26T02:20
2024-04-26T02:20
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. При сжигании прошлогодней травы на даче выделяется вредное вещество диоксин, которое представляет угрозу здоровью людей и животных, а также наносит вред окружающей среде, поэтому сжигать прошлогоднюю траву опасно, рассказал РИА Новости председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). "Сжигать прошлогоднюю траву – просто опасно. Теперь о вредности. Одним из наиболее вредных веществ, выделяющихся при сжигании травы, является диоксин. Диоксин – это химическое соединение, которое способно наносить непоправимый вред окружающей среде. К тому же диоксин может проникать в организм человека через дыхательные пути, что представляет угрозу здоровью. И для животных это становится также опасно", - сказал Чаплин. Депутат отметил, что частицы, содержащиеся в дыму, могут оказаться чрезвычайно токсичными, вызвать аллергические реакции и привести к проблемам с дыхательной системой. Кроме того, по его словам, при сжигании прошлогодней травы выделяются вредные вещества, которые наносят вред почве, из-за чего можно остаться без урожая. "А если поблизости есть еще и многолетние растения, то это также скажется на их состоянии. В процессе горения выделяются вредные газы, что негативно сказывается не только на росте растений, но и развитии микроорганизмов в почве, которые поддерживают экосистему почвы в хорошем состоянии", - сообщил Чаплин. Он рассказал, что просто собрать траву и выбросить является лучшим вариантом, учитывая, что практически во всех СНТ есть специальная зона, куда дачники вправе выбрасывать мусор со своего участка.
https://ria.ru/20240402/dacha-1937259493.html
https://ria.ru/20231007/dacha-1901102629.html
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общество, московская область (подмосковье), никита чаплин, госдума рф, единая россия
Общество, Московская область (Подмосковье), Никита Чаплин, Госдума РФ, Единая Россия
Россиян предостерегли от сжигания прошлогодней травы на даче
Депутат Чаплин: при сжигании прошлогодней травы выделяется опасный диоксин
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. При сжигании прошлогодней травы на даче выделяется вредное вещество диоксин, которое представляет угрозу здоровью людей и животных, а также наносит вред окружающей среде, поэтому сжигать прошлогоднюю траву опасно, рассказал РИА Новости председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").
«
"Сжигать прошлогоднюю траву – просто опасно. Теперь о вредности. Одним из наиболее вредных веществ, выделяющихся при сжигании травы, является диоксин. Диоксин – это химическое соединение, которое способно наносить непоправимый вред окружающей среде. К тому же диоксин может проникать в организм человека через дыхательные пути, что представляет угрозу здоровью. И для животных это становится также опасно", - сказал Чаплин.
Депутат отметил, что частицы, содержащиеся в дыму, могут оказаться чрезвычайно токсичными, вызвать аллергические реакции и привести к проблемам с дыхательной системой. Кроме того, по его словам, при сжигании прошлогодней травы выделяются вредные вещества, которые наносят вред почве, из-за чего можно остаться без урожая.
"А если поблизости есть еще и многолетние растения, то это также скажется на их состоянии. В процессе горения выделяются вредные газы, что негативно сказывается не только на росте растений, но и развитии микроорганизмов в почве, которые поддерживают экосистему почвы в хорошем состоянии", - сообщил Чаплин.
Он рассказал, что просто собрать траву и выбросить является лучшим вариантом, учитывая, что практически во всех СНТ есть специальная зона, куда дачники вправе выбрасывать мусор со своего участка.