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Трамп выразил желание бороться за господство консерватизма - РИА Новости, 26.04.2024
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13:22 26.04.2024 (обновлено: 13:42 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/tramp-1942487284.html
Трамп выразил желание бороться за господство консерватизма
Трамп выразил желание бороться за господство консерватизма - РИА Новости, 26.04.2024
Трамп выразил желание бороться за господство консерватизма
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, снова став президентом, возобновить сотрудничество с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T13:22
2024-04-26T13:42
в мире
сша
венгрия
дональд трамп
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БУДАПЕШТ, 26 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, снова став президентом, возобновить сотрудничество с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и "восстановить господство консерватизма". "Я с нетерпением жду возможности снова тесно сотрудничать с премьер-министром Виктором Орбаном, когда я принесу присягу в качестве 47-го президента США", - сказал Трамп в видеообращении к участникам Конференции консервативных политических действий (СРАС) в Будапеште. По его словам, пока консерваторы "едины в своих принципиальных взглядах и бесстрашно защищают свои ценности", они "выиграют битву за спасение нашей цивилизации от коммунистов, марксистов и фашистов и восстановят господство консерватизма". Трамп отметил, что, будучи президентом, "гордился тем, что работал с премьер-министром Орбаном, который, кстати, великолепный человек, над продвижением ценностей и интересов двух стран". "Мы справились с нелегальной иммиграцией, защитили наши границы, создали рабочие места, защитили наши традиции и иудейско-христианские ценности, которые так важны сегодня", - добавил экс-президент. Ранее Орбан заявил, что Трамп достаточно пострадал и, подобно герою венгерских народных сказок, в результате сможет одержать победу на президентских выборах. Трамп ранее назвал честью встречу с Орбаном, назвав его "великим лидером", которого уважают во всем мире. Орбан публично выражал поддержку Трампу, когда тому предъявили обвинения. В частности, он разместил совместную фотографию с Трампом, сделанную в августе 2022 года в имении экс-президента США в Бедминстере, штат Нью-Джерси, перед выступлением на открытии Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе по приглашению Трампа.
https://ria.ru/20240311/bayden-1932157368.html
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в мире, сша, венгрия, дональд трамп, виктор орбан
В мире, США, Венгрия, Дональд Трамп, Виктор Орбан
Трамп выразил желание бороться за господство консерватизма

Трамп пообещал, если станет президентом, возобновить сотрудничество с Орбаном

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 26 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, снова став президентом, возобновить сотрудничество с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и "восстановить господство консерватизма".
"Я с нетерпением жду возможности снова тесно сотрудничать с премьер-министром Виктором Орбаном, когда я принесу присягу в качестве 47-го президента США", - сказал Трамп в видеообращении к участникам Конференции консервативных политических действий (СРАС) в Будапеште.
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По его словам, пока консерваторы "едины в своих принципиальных взглядах и бесстрашно защищают свои ценности", они "выиграют битву за спасение нашей цивилизации от коммунистов, марксистов и фашистов и восстановят господство консерватизма".
Трамп отметил, что, будучи президентом, "гордился тем, что работал с премьер-министром Орбаном, который, кстати, великолепный человек, над продвижением ценностей и интересов двух стран".
"Мы справились с нелегальной иммиграцией, защитили наши границы, создали рабочие места, защитили наши традиции и иудейско-христианские ценности, которые так важны сегодня", - добавил экс-президент.
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Ранее Орбан заявил, что Трамп достаточно пострадал и, подобно герою венгерских народных сказок, в результате сможет одержать победу на президентских выборах. Трамп ранее назвал честью встречу с Орбаном, назвав его "великим лидером", которого уважают во всем мире.
Орбан публично выражал поддержку Трампу, когда тому предъявили обвинения. В частности, он разместил совместную фотографию с Трампом, сделанную в августе 2022 года в имении экс-президента США в Бедминстере, штат Нью-Джерси, перед выступлением на открытии Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе по приглашению Трампа.
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