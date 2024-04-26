https://ria.ru/20240426/tobol-1942405930.html

В МЧС спрогнозировали умеренный спад воды на реке Тобол у Кургана

В МЧС спрогнозировали умеренный спад воды на реке Тобол у Кургана - РИА Новости, 26.04.2024

В МЧС спрогнозировали умеренный спад воды на реке Тобол у Кургана

На реке Тобол у Кургана продолжится спад уровня воды до минус 30 сантиметров, в Белозерском муниципальном округе ожидается умеренный рост уровня воды до плюс 45 РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T07:48

2024-04-26T07:48

2024-04-26T07:48

тобол (река)

курган

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941426098_4:0:1910:1072_1920x0_80_0_0_7a7ab88d424bcce9ea871ad847add4f5.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 26 апр – РИА Новости. На реке Тобол у Кургана продолжится спад уровня воды до минус 30 сантиметров, в Белозерском муниципальном округе ожидается умеренный рост уровня воды до плюс 45 сантиметров, сообщил в пятницу пресс-центр ГУМЧС России по региону. "На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды от минус 5 до минус 30 сантиметров. В связи с прохождением волны увеличенных пропусков воды (с 5 по 7 апреля) с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол в Белозерском муниципальном округе ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой плюс 10-45 сантиметров", - говорится в прогнозе, размещенном на сайте ГУ МЧС. Исходя из этого в ближайшие 1-2 дня возможно затопление жилых домов и приусадебных участков населенного пункта Памятное Белозерского муниципального округа, придомовых территорий населенного пункта Волосникова Белозерского округа, уточняется в сообщении. Колебания уровней в створах гидрологических постов на реках Уй (Усть-Уйское), Тобол (Звериноголовское), Миасс (Каргаполье) и Исеть (Катайск, Далматово, Шадринск, Мехонское Шатровского муниципального округа) составит от минус 2 до минус 25 сантиметров, поясняет ГУМЧС. Фактические уровни воды, согласно прогнозу, по большинству гидропостов, на основных реках Курганской области, будут находиться в пределах средних многолетних значений. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240422/tobol-1941416802.html

https://ria.ru/20240426/reka_ural-1942405270.html

https://ria.ru/20240421/tobol-1941301669.html

тобол (река)

курган

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тобол (река), курган, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024