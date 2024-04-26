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В МЧС спрогнозировали умеренный спад воды на реке Тобол у Кургана - РИА Новости, 26.04.2024
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07:48 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/tobol-1942405930.html
В МЧС спрогнозировали умеренный спад воды на реке Тобол у Кургана
В МЧС спрогнозировали умеренный спад воды на реке Тобол у Кургана - РИА Новости, 26.04.2024
В МЧС спрогнозировали умеренный спад воды на реке Тобол у Кургана
На реке Тобол у Кургана продолжится спад уровня воды до минус 30 сантиметров, в Белозерском муниципальном округе ожидается умеренный рост уровня воды до плюс 45 РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T07:48
2024-04-26T07:48
тобол (река)
курган
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 апр – РИА Новости. На реке Тобол у Кургана продолжится спад уровня воды до минус 30 сантиметров, в Белозерском муниципальном округе ожидается умеренный рост уровня воды до плюс 45 сантиметров, сообщил в пятницу пресс-центр ГУМЧС России по региону. "На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды от минус 5 до минус 30 сантиметров. В связи с прохождением волны увеличенных пропусков воды (с 5 по 7 апреля) с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол в Белозерском муниципальном округе ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой плюс 10-45 сантиметров", - говорится в прогнозе, размещенном на сайте ГУ МЧС. Исходя из этого в ближайшие 1-2 дня возможно затопление жилых домов и приусадебных участков населенного пункта Памятное Белозерского муниципального округа, придомовых территорий населенного пункта Волосникова Белозерского округа, уточняется в сообщении. Колебания уровней в створах гидрологических постов на реках Уй (Усть-Уйское), Тобол (Звериноголовское), Миасс (Каргаполье) и Исеть (Катайск, Далматово, Шадринск, Мехонское Шатровского муниципального округа) составит от минус 2 до минус 25 сантиметров, поясняет ГУМЧС. Фактические уровни воды, согласно прогнозу, по большинству гидропостов, на основных реках Курганской области, будут находиться в пределах средних многолетних значений. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
https://ria.ru/20240422/tobol-1941416802.html
https://ria.ru/20240426/reka_ural-1942405270.html
https://ria.ru/20240421/tobol-1941301669.html
тобол (река)
курган
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тобол (река), курган, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Тобол (река), Курган, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В МЧС спрогнозировали умеренный спад воды на реке Тобол у Кургана

МЧС: на Тоболе у Кургана продолжится спад уровня воды до минус 30 сантиметров

© Администрация Упоровского района/TelegramРусло реки Тобол вблизи села Коркино Тюменской области
Русло реки Тобол вблизи села Коркино Тюменской области
© Администрация Упоровского района/Telegram
Русло реки Тобол вблизи села Коркино Тюменской области. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 апр – РИА Новости. На реке Тобол у Кургана продолжится спад уровня воды до минус 30 сантиметров, в Белозерском муниципальном округе ожидается умеренный рост уровня воды до плюс 45 сантиметров, сообщил в пятницу пресс-центр ГУМЧС России по региону.
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"На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды от минус 5 до минус 30 сантиметров. В связи с прохождением волны увеличенных пропусков воды (с 5 по 7 апреля) с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол в Белозерском муниципальном округе ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой плюс 10-45 сантиметров", - говорится в прогнозе, размещенном на сайте ГУ МЧС.
Исходя из этого в ближайшие 1-2 дня возможно затопление жилых домов и приусадебных участков населенного пункта Памятное Белозерского муниципального округа, придомовых территорий населенного пункта Волосникова Белозерского округа, уточняется в сообщении.
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Колебания уровней в створах гидрологических постов на реках Уй (Усть-Уйское), Тобол (Звериноголовское), Миасс (Каргаполье) и Исеть (Катайск, Далматово, Шадринск, Мехонское Шатровского муниципального округа) составит от минус 2 до минус 25 сантиметров, поясняет ГУМЧС.
Фактические уровни воды, согласно прогнозу, по большинству гидропостов, на основных реках Курганской области, будут находиться в пределах средних многолетних значений.
В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
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Тобол (река)КурганКурганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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