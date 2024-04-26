Рейтинг@Mail.ru
Движение "Я/Мы Сергей Фургал"* внесли в список террористов - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 26.04.2024 (обновлено: 17:30 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/terroristy-1942538232.html
Движение "Я/Мы Сергей Фургал"* внесли в список террористов
Движение "Я/Мы Сергей Фургал"* внесли в список террористов - РИА Новости, 26.04.2024
Движение "Я/Мы Сергей Фургал"* внесли в список террористов
Движение "Я/Мы Сергей Фургал"* внесено в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T16:08
2024-04-26T17:30
сергей фургал
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575123887_0:300:2817:1886_1920x0_80_0_0_755fbc92a6993b86fefde91f17873850.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Движение "Я/Мы Сергей Фургал"* внесено в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Национальная часть. Организации: Межрегиональное Общественное Движение Я/Мы Сергей Фургал"*, - говорится в перечне.* Запрещенная в России экстремистская организация. Внесена в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20231115/furgal-1909612192.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575123887_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_4a78583129ce2436a6135185ae29d17f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей фургал, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, происшествия
Сергей Фургал, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, Происшествия
Движение "Я/Мы Сергей Фургал"* внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес движение "Я/Мы Сергей Фургал" в перечень экстремистских

© AP Photo / Igor VolkovУчастники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Igor Volkov
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Движение "Я/Мы Сергей Фургал"* внесено в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Национальная часть. Организации: Межрегиональное Общественное Движение Я/Мы Сергей Фургал"*, - говорится в перечне.
* Запрещенная в России экстремистская организация. Внесена в список террористов и экстремистов
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в Московском областном суде - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Суд признал законным 22-летний приговор экс-губернатору Фургалу
15 ноября 2023, 15:26
 
Сергей ФургалФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала