https://ria.ru/20240426/terroristy-1942538232.html

Движение "Я/Мы Сергей Фургал"* внесли в список террористов

Движение "Я/Мы Сергей Фургал"* внесли в список террористов - РИА Новости, 26.04.2024

Движение "Я/Мы Сергей Фургал"* внесли в список террористов

Движение "Я/Мы Сергей Фургал"* внесено в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T16:08

2024-04-26T16:08

2024-04-26T17:30

сергей фургал

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575123887_0:300:2817:1886_1920x0_80_0_0_755fbc92a6993b86fefde91f17873850.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Движение "Я/Мы Сергей Фургал"* внесено в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Национальная часть. Организации: Межрегиональное Общественное Движение Я/Мы Сергей Фургал"*, - говорится в перечне.* Запрещенная в России экстремистская организация. Внесена в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20231115/furgal-1909612192.html

россия

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей фургал, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, происшествия