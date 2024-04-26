https://ria.ru/20240426/terroristy-1942538232.html
Движение "Я/Мы Сергей Фургал"* внесли в список террористов
Движение "Я/Мы Сергей Фургал"* внесли в список террористов - РИА Новости, 26.04.2024
Движение "Я/Мы Сергей Фургал"* внесли в список террористов
Движение "Я/Мы Сергей Фургал"* внесено в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T16:08
2024-04-26T16:08
2024-04-26T17:30
сергей фургал
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
происшествия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Движение "Я/Мы Сергей Фургал"* внесено в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Национальная часть. Организации: Межрегиональное Общественное Движение Я/Мы Сергей Фургал"*, - говорится в перечне.* Запрещенная в России экстремистская организация. Внесена в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20231115/furgal-1909612192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей фургал, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, происшествия
Сергей Фургал, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, Происшествия
Движение "Я/Мы Сергей Фургал"* внесли в список террористов
Росфинмониторинг внес движение "Я/Мы Сергей Фургал" в перечень экстремистских