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МВД уделит приоритетное внимание защите от терактов на День Победы - РИА Новости, 26.04.2024
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18:52 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/terakty-1942588560.html
МВД уделит приоритетное внимание защите от терактов на День Победы
МВД уделит приоритетное внимание защите от терактов на День Победы - РИА Новости, 26.04.2024
МВД уделит приоритетное внимание защите от терактов на День Победы
Первый замглавы МВД РФ Александр Горовой дал указание уделить приоритетное внимание обеспечению антитеррористической защищенности в период празднования Дня... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T18:52
2024-04-26T18:52
россия
александр горовой
день победы
безопасность
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Первый замглавы МВД РФ Александр Горовой дал указание уделить приоритетное внимание обеспечению антитеррористической защищенности в период празднования Дня Победы, сообщается на сайте МВД Медиа. Отмечается, что Горовой провел заседание оперштаба ведомства по профилактике правонарушений. В частности, была обсуждена подготовка органов внутренних дел к охране порядка и обеспечению безопасности в период празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "Александр Горовой дал указание уделить приоритетное внимание обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан при проведении запланированных мероприятий. По итогам анализа оперативной обстановки подразделениям центрального аппарата МВД России и его территориальных органов был дан ряд поручений", - говорится в сообщении.
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россия, александр горовой, день победы, безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Александр Горовой, День Победы, Безопасность, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД уделит приоритетное внимание защите от терактов на День Победы

Замглавы МВД приказал уделить особое внимание защите от терактов на День Победы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Первый замглавы МВД РФ Александр Горовой дал указание уделить приоритетное внимание обеспечению антитеррористической защищенности в период празднования Дня Победы, сообщается на сайте МВД Медиа.
Отмечается, что Горовой провел заседание оперштаба ведомства по профилактике правонарушений. В частности, была обсуждена подготовка органов внутренних дел к охране порядка и обеспечению безопасности в период празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Александр Горовой дал указание уделить приоритетное внимание обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан при проведении запланированных мероприятий. По итогам анализа оперативной обстановки подразделениям центрального аппарата МВД России и его территориальных органов был дан ряд поручений", - говорится в сообщении.
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РоссияАлександр ГоровойДень ПобедыБезопасностьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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