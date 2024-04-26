https://ria.ru/20240426/terakty-1942588560.html

МВД уделит приоритетное внимание защите от терактов на День Победы

МВД уделит приоритетное внимание защите от терактов на День Победы - РИА Новости, 26.04.2024

МВД уделит приоритетное внимание защите от терактов на День Победы

Первый замглавы МВД РФ Александр Горовой дал указание уделить приоритетное внимание обеспечению антитеррористической защищенности в период празднования Дня... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T18:52

2024-04-26T18:52

2024-04-26T18:52

россия

александр горовой

день победы

безопасность

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Первый замглавы МВД РФ Александр Горовой дал указание уделить приоритетное внимание обеспечению антитеррористической защищенности в период празднования Дня Победы, сообщается на сайте МВД Медиа. Отмечается, что Горовой провел заседание оперштаба ведомства по профилактике правонарушений. В частности, была обсуждена подготовка органов внутренних дел к охране порядка и обеспечению безопасности в период празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "Александр Горовой дал указание уделить приоритетное внимание обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан при проведении запланированных мероприятий. По итогам анализа оперативной обстановки подразделениям центрального аппарата МВД России и его территориальных органов был дан ряд поручений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240425/moskva-1942198964.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, александр горовой, день победы, безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии)