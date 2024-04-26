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Telegram начал рекомендовать каналы пользователям - РИА Новости, 26.04.2024
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13:18 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/telegram-1942486759.html
Telegram начал рекомендовать каналы пользователям
Telegram начал рекомендовать каналы пользователям - РИА Новости, 26.04.2024
Telegram начал рекомендовать каналы пользователям
Telegram стал рекомендовать каналы на похожие темы, за которыми следит пользователь, а подписка premium позволяет смотреть истории других в режиме инкогнито в... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T13:18
2024-04-26T13:18
технологии
telegram
россия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Telegram стал рекомендовать каналы на похожие темы, за которыми следит пользователь, а подписка premium позволяет смотреть истории других в режиме инкогнито в течение 25 минут, говорится на сайте мессенджера. "В меню поиска появилась новая вкладка "Каналы" со всеми каналами, на которые вы подписаны. В ней также есть список рекомендованных каналов на похожие темы, где можно открыть для себя новых создателей контента. ... При просмотре историй premium-пользователи могут включить в выпадающем меню режим инкогнито, который позволяет скрыть недавние просмотры и новые просмотры в течение следующих 25 минут", - говорится в сообщении. Кроме того, пользователь может транслировать свою геопозицию в реальном времени в личный чат или группу на неопределенный срок с помощью нового варианта "Пока не отключу". Также появилась возможность указывать свой канал и дату рождения в профиле. Теперь при модерации групп администраторы могут выбирать сразу несколько сообщений и совершать несколько действий одновременно. В новом меню можно отдельно указать, какие меры будут применены к каждому из авторов выделенных сообщений: можно ограничить права пользователей в группе вместо полной блокировки. Администраторы групп с более чем 200 участниками также могут включить активный режим антиспам-фильтра - мессенджер будет автоматически обнаруживать и ограничивать подозрительных участников. Также в разделе "Недавние действия" администраторы группы теперь могут просматривать важные события, произошедшие за последние 48 часов, например, редактирование и удаление сообщений или другие действия. В свою очередь владельцы коллекционных адресов могут привязывать их к своим аккаунтам или каналам в Telegram, список таких адресов отображается в профиле пользователя - теперь можно посмотреть, когда пользователь его приобрел и за какую сумму.
https://ria.ru/20240417/peskov-1940563897.html
https://ria.ru/20240419/telegram-1941131052.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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технологии, telegram, россия
Технологии, Telegram, Россия
Telegram начал рекомендовать каналы пользователям

Telegram начал рекомендовать пользователям каналы на похожие темы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Telegram стал рекомендовать каналы на похожие темы, за которыми следит пользователь, а подписка premium позволяет смотреть истории других в режиме инкогнито в течение 25 минут, говорится на сайте мессенджера.
"В меню поиска появилась новая вкладка "Каналы" со всеми каналами, на которые вы подписаны. В ней также есть список рекомендованных каналов на похожие темы, где можно открыть для себя новых создателей контента. ... При просмотре историй premium-пользователи могут включить в выпадающем меню режим инкогнито, который позволяет скрыть недавние просмотры и новые просмотры в течение следующих 25 минут", - говорится в сообщении.
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Кроме того, пользователь может транслировать свою геопозицию в реальном времени в личный чат или группу на неопределенный срок с помощью нового варианта "Пока не отключу". Также появилась возможность указывать свой канал и дату рождения в профиле.
Теперь при модерации групп администраторы могут выбирать сразу несколько сообщений и совершать несколько действий одновременно. В новом меню можно отдельно указать, какие меры будут применены к каждому из авторов выделенных сообщений: можно ограничить права пользователей в группе вместо полной блокировки. Администраторы групп с более чем 200 участниками также могут включить активный режим антиспам-фильтра - мессенджер будет автоматически обнаруживать и ограничивать подозрительных участников.
Также в разделе "Недавние действия" администраторы группы теперь могут просматривать важные события, произошедшие за последние 48 часов, например, редактирование и удаление сообщений или другие действия. В свою очередь владельцы коллекционных адресов могут привязывать их к своим аккаунтам или каналам в Telegram, список таких адресов отображается в профиле пользователя - теперь можно посмотреть, когда пользователь его приобрел и за какую сумму.
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