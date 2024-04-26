https://ria.ru/20240426/tayvan-1942442078.html

Блинкен утверждает, что США не поддерживают независимость Тайваня

Блинкен утверждает, что США не поддерживают независимость Тайваня - РИА Новости, 26.04.2024

Блинкен утверждает, что США не поддерживают независимость Тайваня

США не поддерживают независимость Тайваня, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T11:09

2024-04-26T11:09

2024-04-26T11:48

в мире

сша

китай

тайвань

энтони блинкен

ван и (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896340959_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_6be5733ba9876815c99382221180015d.jpg

ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. США не поддерживают независимость Тайваня, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И."США продолжают проводить политику "одного Китая" и не поддерживают независимость Тайваня", - заявил Блинкен, слова которого приводит МИД КНР в коммюнике по итогам встречи в Пекине.Ранее на этой неделе президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений. После полугодовых споров проект, в целом соответствующий запросам Белого дома, был принят палатой представителей и утвержден сенатом. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240426/kitay-1942396837.html

сша

китай

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, китай, тайвань, энтони блинкен, ван и (политик)