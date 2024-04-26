Блинкен утверждает, что США не поддерживают независимость Тайваня
Блинкен утверждает, что США продолжают проводить политику "одного Китая"
© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. США не поддерживают независимость Тайваня, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И.
"США продолжают проводить политику "одного Китая" и не поддерживают независимость Тайваня", - заявил Блинкен, слова которого приводит МИД КНР в коммюнике по итогам встречи в Пекине.
Ранее на этой неделе президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений. После полугодовых споров проект, в целом соответствующий запросам Белого дома, был принят палатой представителей и утвержден сенатом. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.