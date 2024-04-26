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Блинкен утверждает, что США не поддерживают независимость Тайваня - РИА Новости, 26.04.2024
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11:09 26.04.2024 (обновлено: 11:48 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/tayvan-1942442078.html
Блинкен утверждает, что США не поддерживают независимость Тайваня
Блинкен утверждает, что США не поддерживают независимость Тайваня - РИА Новости, 26.04.2024
Блинкен утверждает, что США не поддерживают независимость Тайваня
США не поддерживают независимость Тайваня, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:09
2024-04-26T11:48
в мире
сша
китай
тайвань
энтони блинкен
ван и (политик)
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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. США не поддерживают независимость Тайваня, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И."США продолжают проводить политику "одного Китая" и не поддерживают независимость Тайваня", - заявил Блинкен, слова которого приводит МИД КНР в коммюнике по итогам встречи в Пекине.Ранее на этой неделе президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений. После полугодовых споров проект, в целом соответствующий запросам Белого дома, был принят палатой представителей и утвержден сенатом. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240426/kitay-1942396837.html
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в мире, сша, китай, тайвань, энтони блинкен, ван и (политик)
В мире, США, Китай, Тайвань, Энтони Блинкен, Ван И (политик)
Блинкен утверждает, что США не поддерживают независимость Тайваня

Блинкен утверждает, что США продолжают проводить политику "одного Китая"

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. США не поддерживают независимость Тайваня, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И.
"США продолжают проводить политику "одного Китая" и не поддерживают независимость Тайваня", - заявил Блинкен, слова которого приводит МИД КНР в коммюнике по итогам встречи в Пекине.
Ранее на этой неделе президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений. После полугодовых споров проект, в целом соответствующий запросам Белого дома, был принят палатой представителей и утвержден сенатом. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине. 26 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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В миреСШАКитайТайваньЭнтони БлинкенВан И (политик)
 
 
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