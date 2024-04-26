https://ria.ru/20240426/tadzhikistan-1942562895.html

Таджикистан заявил о проблемах при въезде соотечественников в Россию

Таджикистан заявил о проблемах при въезде соотечественников в Россию - РИА Новости, 26.04.2024

Таджикистан заявил о проблемах при въезде соотечественников в Россию

Таджикистан обеспокоен проблемами, с которыми последние несколько недель сталкиваются его граждане при пересечении границы России, проблема доведена до сведения РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T17:32

2024-04-26T17:32

2024-04-26T21:00

россия

таджикистан

душанбе

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ДУШАНБЕ, 26 апр — РИА Новости. Таджикистан обеспокоен проблемами, с которыми последние несколько недель сталкиваются его граждане при пересечении границы России, проблема доведена до сведения посла РФ в Душанбе Семена Григорьева на его встрече с замглавы таджикского МИД Содиком Имоми, сообщил сотрудник департамента информации внешнеполитического ведомства республики."Таджикская сторона выразила обеспокоенность проблемами, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане Таджикистана при пересечении госграницы РФ. Имоми довел это до сведения посла России Григорьева", — сказал представитель департамента.По его словам, стороны также обсудили вопросы дальнейшего укрепления и расширения взаимодействия двух стран в различных направлениях.

https://ria.ru/20231013/rf-1902438514.html

россия

таджикистан

душанбе

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, таджикистан, душанбе