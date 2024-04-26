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Таджикистан заявил о проблемах при въезде соотечественников в Россию - РИА Новости, 26.04.2024
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17:32 26.04.2024 (обновлено: 21:00 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/tadzhikistan-1942562895.html
Таджикистан заявил о проблемах при въезде соотечественников в Россию
Таджикистан заявил о проблемах при въезде соотечественников в Россию - РИА Новости, 26.04.2024
Таджикистан заявил о проблемах при въезде соотечественников в Россию
Таджикистан обеспокоен проблемами, с которыми последние несколько недель сталкиваются его граждане при пересечении границы России, проблема доведена до сведения РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T17:32
2024-04-26T21:00
россия
таджикистан
душанбе
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ДУШАНБЕ, 26 апр — РИА Новости. Таджикистан обеспокоен проблемами, с которыми последние несколько недель сталкиваются его граждане при пересечении границы России, проблема доведена до сведения посла РФ в Душанбе Семена Григорьева на его встрече с замглавы таджикского МИД Содиком Имоми, сообщил сотрудник департамента информации внешнеполитического ведомства республики.&quot;Таджикская сторона выразила обеспокоенность проблемами, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане Таджикистана при пересечении госграницы РФ. Имоми довел это до сведения посла России Григорьева&quot;, — сказал представитель департамента.По его словам, стороны также обсудили вопросы дальнейшего укрепления и расширения взаимодействия двух стран в различных направлениях.
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россия, таджикистан, душанбе
Россия, Таджикистан, Душанбе
Таджикистан заявил о проблемах при въезде соотечественников в Россию

МИД Таджикистана заявил о проблемах при въезде граждан страны в РФ

© Pixabay / ArmonichДушанбе, Таджикистан
Душанбе, Таджикистан - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Pixabay / Armonich
Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 26 апр — РИА Новости. Таджикистан обеспокоен проблемами, с которыми последние несколько недель сталкиваются его граждане при пересечении границы России, проблема доведена до сведения посла РФ в Душанбе Семена Григорьева на его встрече с замглавы таджикского МИД Содиком Имоми, сообщил сотрудник департамента информации внешнеполитического ведомства республики.
«

"Таджикская сторона выразила обеспокоенность проблемами, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане Таджикистана при пересечении госграницы РФ. Имоми довел это до сведения посла России Григорьева", — сказал представитель департамента.

По его словам, стороны также обсудили вопросы дальнейшего укрепления и расширения взаимодействия двух стран в различных направлениях.
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