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Перспективы метода "искусственных" половых клеток ужасны, заявил священник - РИА Новости, 26.04.2024
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Религия
 
04:30 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/svyaschennik-1942337981.html
Перспективы метода "искусственных" половых клеток ужасны, заявил священник
Перспективы метода "искусственных" половых клеток ужасны, заявил священник - РИА Новости, 26.04.2024
Перспективы метода "искусственных" половых клеток ужасны, заявил священник
Русская православная церковь пока не выработала официальную позицию по теме создания половых клеток человека из не половых, но уже сейчас у этой технологии есть РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T04:30
2024-04-26T04:30
религия
сша
израиль
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Русская православная церковь пока не выработала официальную позицию по теме создания половых клеток человека из не половых, но уже сейчас у этой технологии есть "ужасная перспектива" - получение детей в гомосексуальных парах - от двух отцов или матерей, рассказал РИА Новости член Синодальной комиссии по биоэтике, кандидат биологических наук, иерей Владимир Духович, сам же он считает такие эксперименты с искусственными половыми клетками богоборчеством.Ранее некоторые СМИ сообщили, что ученые в США намереваются научиться оплодотворять "искусственные" яйцеклетки "искусственными сперматозоидами", полученными из стволовых клеток."Недавно была опубликована информация, что японские ученые получили потомство мышей, рожденных от двух мужских особей. Они создали женскую половую клетку (яйцеклетку) из мужской соматической. Если эта технология будет успешно реализована с людьми, то, например, можно будет взять у мужчины, или женщины клетки кожи и получить половые", - сказал иерей Владимир Духович.Он пояснил, что теоретически из мужских или женских соматических (не половых) клеток можно получить и сперматозоиды, и яйцеклетки."Была публикация, что в одной из лабораторий Израиля то же самое сделали с человеческими клетками: создали яйцеклетку из мужской соматической. Но про создание зародыша там сказано не было, и, если даже это было сделано, вряд ли бы об этом бы рассказали, потому что в большинстве стран такие эксперименты запрещены, это регулируется национальным законодательством", - заметил эксперт.Он также рассказал о перспективах применения этой технологии. "Перспективы применения этого метода в отношении людей ужасают: можно получить из своих клеток потомство от самого себя, то есть почти копию себя, клон. А еще могут появится дети у гомосексуальных пар. Два "отца", прибегнув к услуге ЭКО и суррогатной матери, или две "матери" смогут получить ребенка, у которого они будут биологическими родителями. Интересы гомосексуалистов - еще одна причина, почему такие исследования хорошо финансируются. Это, конечно, ужасные перспективы такого применения данной технологии", - подчеркнул священник.По его словам, в Русской церкви пока нет официальной позиции в случае применения этого метода традиционными парами, когда, например, мужчина в бездетной паре обращается к ученым, чтобы они вырастили сперматозоид из его неполовых клеток, который потом используют для оплодотворения яйцеклетки жены."В Русской православной церкви пока не выработана общая позиция по применению таких технологий. Также с духовной точки зрения трудно рассуждать о людях, которые появятся в результате таких манипуляций. Лично я думаю, что у них будет душа, но какую цену за это заплатит человек – неизвестно. В любом случае, как мне кажется, создание таким образом людей (с использованием искусственно выращенных половых клеток – ред.) и сами эти опыты - это явное богоборчество, потому что Богом заповедано, что человек появляется от мужчины и женщины, поэтому, думаю, ничего хорошего в духовном смысле от применения таких технологий не будет", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240423/rpts-1941764544.html
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сша, израиль, русская православная церковь, религия
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Перспективы метода "искусственных" половых клеток ужасны, заявил священник

Иерей Духович: у технологии "искусственных" половых клеток ужасная перспектива

© iStock.com / EugeneonlineДевушка-ученый работает в лаборатории
Девушка-ученый работает в лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© iStock.com / Eugeneonline
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Русская православная церковь пока не выработала официальную позицию по теме создания половых клеток человека из не половых, но уже сейчас у этой технологии есть "ужасная перспектива" - получение детей в гомосексуальных парах - от двух отцов или матерей, рассказал РИА Новости член Синодальной комиссии по биоэтике, кандидат биологических наук, иерей Владимир Духович, сам же он считает такие эксперименты с искусственными половыми клетками богоборчеством.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что ученые в США намереваются научиться оплодотворять "искусственные" яйцеклетки "искусственными сперматозоидами", полученными из стволовых клеток.
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"Недавно была опубликована информация, что японские ученые получили потомство мышей, рожденных от двух мужских особей. Они создали женскую половую клетку (яйцеклетку) из мужской соматической. Если эта технология будет успешно реализована с людьми, то, например, можно будет взять у мужчины, или женщины клетки кожи и получить половые", - сказал иерей Владимир Духович.
Он пояснил, что теоретически из мужских или женских соматических (не половых) клеток можно получить и сперматозоиды, и яйцеклетки.
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"Была публикация, что в одной из лабораторий Израиля то же самое сделали с человеческими клетками: создали яйцеклетку из мужской соматической. Но про создание зародыша там сказано не было, и, если даже это было сделано, вряд ли бы об этом бы рассказали, потому что в большинстве стран такие эксперименты запрещены, это регулируется национальным законодательством", - заметил эксперт.
Он также рассказал о перспективах применения этой технологии. "Перспективы применения этого метода в отношении людей ужасают: можно получить из своих клеток потомство от самого себя, то есть почти копию себя, клон. А еще могут появится дети у гомосексуальных пар. Два "отца", прибегнув к услуге ЭКО и суррогатной матери, или две "матери" смогут получить ребенка, у которого они будут биологическими родителями. Интересы гомосексуалистов - еще одна причина, почему такие исследования хорошо финансируются. Это, конечно, ужасные перспективы такого применения данной технологии", - подчеркнул священник.
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По его словам, в Русской церкви пока нет официальной позиции в случае применения этого метода традиционными парами, когда, например, мужчина в бездетной паре обращается к ученым, чтобы они вырастили сперматозоид из его неполовых клеток, который потом используют для оплодотворения яйцеклетки жены.
"В Русской православной церкви пока не выработана общая позиция по применению таких технологий. Также с духовной точки зрения трудно рассуждать о людях, которые появятся в результате таких манипуляций. Лично я думаю, что у них будет душа, но какую цену за это заплатит человек – неизвестно. В любом случае, как мне кажется, создание таким образом людей (с использованием искусственно выращенных половых клеток – ред.) и сами эти опыты - это явное богоборчество, потому что Богом заповедано, что человек появляется от мужчины и женщины, поэтому, думаю, ничего хорошего в духовном смысле от применения таких технологий не будет", - заключил собеседник агентства.
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