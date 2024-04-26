https://ria.ru/20240426/sud-1942471533.html

Уральский блогер, призывавший Киев атаковать Кремль, получил срок

Уральский блогер, призывавший Киев атаковать Кремль, получил срок - РИА Новости, 26.04.2024

Уральский блогер, призывавший Киев атаковать Кремль, получил срок

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге назначил 2,5 года колонии жителю Челябинской области за публичные призывы к террористической деятельности,... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T12:40

2024-04-26T12:40

2024-04-26T12:46

происшествия

россия

украина

екатеринбург

киев

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 апр – РИА Новости. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге назначил 2,5 года колонии жителю Челябинской области за публичные призывы к террористической деятельности, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону. По данным УФСБ, в мае 2023 года подсудимый через интернет призывал к террористической деятельности, свержению действующей власти, а также высказывался в поддержку ВС Украины. Как пояснял источник РИА Новости в правоохранительных органах региона, речь идет о блогере, который в своем эфире, обильно матерясь, призывал Украину наносить удары по Кремлю. Следственный комитет возбудил дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). "Судебной инстанцией обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью статьи 205.2 УК России, и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права администрировать интернет-ресурсы сроком 3 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240125/strelkov-1923416129.html

россия

украина

екатеринбург

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, украина, екатеринбург, киев