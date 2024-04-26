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Уральский блогер, призывавший Киев атаковать Кремль, получил срок - РИА Новости, 26.04.2024
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12:40 26.04.2024 (обновлено: 12:46 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/sud-1942471533.html
Уральский блогер, призывавший Киев атаковать Кремль, получил срок
Уральский блогер, призывавший Киев атаковать Кремль, получил срок - РИА Новости, 26.04.2024
Уральский блогер, призывавший Киев атаковать Кремль, получил срок
Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге назначил 2,5 года колонии жителю Челябинской области за публичные призывы к террористической деятельности,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:40
2024-04-26T12:46
происшествия
россия
украина
екатеринбург
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 апр – РИА Новости. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге назначил 2,5 года колонии жителю Челябинской области за публичные призывы к террористической деятельности, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону. По данным УФСБ, в мае 2023 года подсудимый через интернет призывал к террористической деятельности, свержению действующей власти, а также высказывался в поддержку ВС Украины. Как пояснял источник РИА Новости в правоохранительных органах региона, речь идет о блогере, который в своем эфире, обильно матерясь, призывал Украину наносить удары по Кремлю. Следственный комитет возбудил дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). "Судебной инстанцией обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью статьи 205.2 УК России, и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права администрировать интернет-ресурсы сроком 3 года", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, украина, екатеринбург, киев
Происшествия, Россия, Украина, Екатеринбург, Киев
Уральский блогер, призывавший Киев атаковать Кремль, получил срок

Уральский блогер, призывавший Киев атаковать Кремль, получил 2,5 года колонии

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 26 апр – РИА Новости. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге назначил 2,5 года колонии жителю Челябинской области за публичные призывы к террористической деятельности, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным УФСБ, в мае 2023 года подсудимый через интернет призывал к террористической деятельности, свержению действующей власти, а также высказывался в поддержку ВС Украины. Как пояснял источник РИА Новости в правоохранительных органах региона, речь идет о блогере, который в своем эфире, обильно матерясь, призывал Украину наносить удары по Кремлю. Следственный комитет возбудил дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
"Судебной инстанцией обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью статьи 205.2 УК России, и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права администрировать интернет-ресурсы сроком 3 года", - говорится в сообщении.
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