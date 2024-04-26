https://ria.ru/20240426/sud-1942411930.html

В деле Тимура Иванова могут появиться новые фигуранты

В деле Тимура Иванова могут появиться новые фигуранты - РИА Новости, 26.04.2024

В деле Тимура Иванова могут появиться новые фигуранты

В деле замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, могут появиться новые фигуранты, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T09:07

2024-04-26T09:07

2024-04-26T09:25

происшествия

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тимур иванов

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В деле замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, могут появиться новые фигуранты, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Не исключено, что в уголовном деле могут появиться новые фигуранты", — сказал собеседник агентства.Громкий арестИванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства.Как пояснил РИА Новости адвокат Иванова Мурад Мусаев, обвинение сводится к тому, что чиновник оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, в обмен на которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы.У подозреваемого суд арестовал все счета и недвижимость.Кроме того, по делу проходят Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова, вступившим в сговор вместе с ним, и бизнесмен Александр Фомин, которого обвиняют в даче взятки.Суд арестовал всех троих до 23 июня. Чиновник своей вины не признает.В сообщении по поводу ареста Фомина Мосгорсуд назвал Тимура Иванова "уже бывшим заместителем министра обороны".

https://ria.ru/20240425/obyski-1942384014.html

https://ria.ru/20240425/ivanov-1942239764.html

https://ria.ru/20240424/onk-1942154356.html

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происшествия, россия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова