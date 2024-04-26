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В деле Тимура Иванова могут появиться новые фигуранты - РИА Новости, 26.04.2024
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09:07 26.04.2024 (обновлено: 09:25 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/sud-1942411930.html
В деле Тимура Иванова могут появиться новые фигуранты
В деле Тимура Иванова могут появиться новые фигуранты - РИА Новости, 26.04.2024
В деле Тимура Иванова могут появиться новые фигуранты
В деле замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, могут появиться новые фигуранты, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T09:07
2024-04-26T09:25
происшествия
россия
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В деле замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, могут появиться новые фигуранты, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. &quot;Не исключено, что в уголовном деле могут появиться новые фигуранты&quot;, — сказал собеседник агентства.Громкий арестИванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства.Как пояснил РИА Новости адвокат Иванова Мурад Мусаев, обвинение сводится к тому, что чиновник оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, в обмен на которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы.У подозреваемого суд арестовал все счета и недвижимость.Кроме того, по делу проходят Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова, вступившим в сговор вместе с ним, и бизнесмен Александр Фомин, которого обвиняют в даче взятки.Суд арестовал всех троих до 23 июня. Чиновник своей вины не признает.В сообщении по поводу ареста Фомина Мосгорсуд назвал Тимура Иванова "уже бывшим заместителем министра обороны".
https://ria.ru/20240425/obyski-1942384014.html
https://ria.ru/20240425/ivanov-1942239764.html
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происшествия, россия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
В деле Тимура Иванова могут появиться новые фигуранты

В деле замглавы Минобороны Иванова могут появиться новые фигуранты

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыЗаместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В деле замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, могут появиться новые фигуранты, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«

"Не исключено, что в уголовном деле могут появиться новые фигуранты", — сказал собеседник агентства.

Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Обыски продолжаются по нескольким адресам, связанным с делом Иванова
Вчера, 23:42

Громкий арест

Иванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства.
Как пояснил РИА Новости адвокат Иванова Мурад Мусаев, обвинение сводится к тому, что чиновник оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, в обмен на которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы.
У подозреваемого суд арестовал все счета и недвижимость.
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Песков рассказал о судьбе контрактов, которые курировал Иванов
Вчера, 12:27
Кроме того, по делу проходят Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова, вступившим в сговор вместе с ним, и бизнесмен Александр Фомин, которого обвиняют в даче взятки.
Суд арестовал всех троих до 23 июня. Чиновник своей вины не признает.
В сообщении по поводу ареста Фомина Мосгорсуд назвал Тимура Иванова "уже бывшим заместителем министра обороны".
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
В ОНК рассказали о моральном состоянии Иванова
24 апреля, 21:49
 
ПроисшествияРоссияТимур ИвановДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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