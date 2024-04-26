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В Петербурге застрелили вооруженного мужчину, ранившего полицейского

В Петербурге застрелили вооруженного мужчину, ранившего полицейского - РИА Новости, 26.04.2024

В Петербурге застрелили вооруженного мужчину, ранившего полицейского

Полицейский в Санкт-Петербурге обезвредил вооруженного мужчину, который ранил его коллегу, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T09:03

2024-04-26T09:03

2024-04-26T09:03

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Полицейский в Санкт-Петербурге обезвредил вооруженного мужчину, который ранил его коллегу, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в пятницу ранним утром бригада скорой помощи прибыла по вызову в квартиру в доме 60 по Английскому проспекту, чтобы оказать помощь 42-летнему мужчине, который принял 100 таблеток от эпилепсии. Врачей вызвала его мать, а для обеспечения безопасности врачи вызвали сотрудников полиции. "Когда медики попытались вывести мужчину из квартиры для доставления в больницу, он из-под одежды достал пистолет и выстрелил в полицейского, попав ему в плечо. В ответ второй полицейский, в соответствии с законом "О полиции", применил табельное оружие и выстрелил в сторону вооруженного мужчины", - говорится в сообщении. Как уточняют в полиции, от полученного ранения нападавший скончался. Сотрудник полиции в тяжелом состоянии помещен в реанимацию. "Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - заключают в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

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происшествия, санкт-петербург, россия