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СК возбудил дело после стрельбы в Приморье - РИА Новости, 26.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:20 26.04.2024 (обновлено: 09:43 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/strelba-1942408290.html
СК возбудил дело после стрельбы в Приморье
СК возбудил дело после стрельбы в Приморье - РИА Новости, 26.04.2024
СК возбудил дело после стрельбы в Приморье
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту вооруженного конфликта в приморском Дальнегорске, в котором огнестрельные ранения получили три... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T08:20
2024-04-26T09:43
происшествия
дальнегорск
россия
приморский край
специальная военная операция на украине
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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту вооруженного конфликта в приморском Дальнегорске, в котором огнестрельные ранения получили три человека, сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Приморскому краю. "26 апреля 2024 года в городе Дальнегорске около ДК "Химик" между местными жителями произошла перестрелка из огнестрельного оружия, после чего мужчины скрылись на автомобиле. По данному факту региональным СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отметили в управлении. Ранее прокуратура Приморья сообщила, что в результате конфликта огнестрельные ранения получили трое мужчин, они были доставлены в медучреждение. По информации краевого следственного комитета, пострадавших госпитализировали. Местонахождение остальных участников конфликта в настоящее время устанавливают правоохранительные органы.
https://ria.ru/20240421/strelba-1941319608.html
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дальнегорск
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происшествия, дальнегорск, россия, приморский край
Происшествия, Дальнегорск, Россия, Приморский край, Специальная военная операция на Украине
СК возбудил дело после стрельбы в Приморье

СК возбудил дело о хулиганстве после конфликта со стрельбой в Приморье

© Фото : Следком Приморья/TelegramПерестрелка в городе Дальнегорске
Перестрелка в городе Дальнегорске - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : Следком Приморья/Telegram
Перестрелка в городе Дальнегорске
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту вооруженного конфликта в приморском Дальнегорске, в котором огнестрельные ранения получили три человека, сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Приморскому краю.
"26 апреля 2024 года в городе Дальнегорске около ДК "Химик" между местными жителями произошла перестрелка из огнестрельного оружия, после чего мужчины скрылись на автомобиле. По данному факту региональным СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
В Улан-Удэ произошел конфликт со стрельбой рядом с ночным клубом
21 апреля, 10:32
На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отметили в управлении.
Ранее прокуратура Приморья сообщила, что в результате конфликта огнестрельные ранения получили трое мужчин, они были доставлены в медучреждение. По информации краевого следственного комитета, пострадавших госпитализировали. Местонахождение остальных участников конфликта в настоящее время устанавливают правоохранительные органы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДальнегорскРоссияПриморский край
 
 
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