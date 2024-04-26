https://ria.ru/20240426/strelba-1942408290.html

СК возбудил дело после стрельбы в Приморье

СК возбудил дело после стрельбы в Приморье - РИА Новости, 26.04.2024

СК возбудил дело после стрельбы в Приморье

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту вооруженного конфликта в приморском Дальнегорске, в котором огнестрельные ранения получили три... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T08:20

2024-04-26T08:20

2024-04-26T09:43

происшествия

дальнегорск

россия

приморский край

специальная военная операция на украине

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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту вооруженного конфликта в приморском Дальнегорске, в котором огнестрельные ранения получили три человека, сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Приморскому краю. "26 апреля 2024 года в городе Дальнегорске около ДК "Химик" между местными жителями произошла перестрелка из огнестрельного оружия, после чего мужчины скрылись на автомобиле. По данному факту региональным СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отметили в управлении. Ранее прокуратура Приморья сообщила, что в результате конфликта огнестрельные ранения получили трое мужчин, они были доставлены в медучреждение. По информации краевого следственного комитета, пострадавших госпитализировали. Местонахождение остальных участников конфликта в настоящее время устанавливают правоохранительные органы.

https://ria.ru/20240421/strelba-1941319608.html

https://ria.ru/20240422/debosh-1941566357.html

дальнегорск

россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, дальнегорск, россия, приморский край