ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых третий раз подряд
Здание Центрального банка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Банк России третий раз подряд ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 16% годовых, следует из заявления регулятора.
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"Совет директоров Банка России 26 апреля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых", — уточнили в ЦБ.
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Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.
Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали, что Банк России в эту пятницу сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых.
ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на один процентный пункт, но уже в августе на фоне падения курса рубля добавил на внеочередном заседании сразу 3,5 процента. Осенью регулятор поднял ставку суммарно на три процентных пункта, а в декабре — еще на один, доведя ее до 16%.
В феврале и марте текущего года ЦБ оставлял ставку на этом уровне.