https://ria.ru/20240426/stavka-1942490829.html

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых - РИА Новости, 26.04.2024

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых

Банк России третий раз подряд ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 16% годовых, следует из заявления регулятора. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T13:33

2024-04-26T13:33

2024-04-26T14:52

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Банк России третий раз подряд ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 16% годовых, следует из заявления регулятора. "Совет директоров Банка России 26 апреля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых", — уточнили в ЦБ.Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали, что Банк России в эту пятницу сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых.ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на один процентный пункт, но уже в августе на фоне падения курса рубля добавил на внеочередном заседании сразу 3,5 процента. Осенью регулятор поднял ставку суммарно на три процентных пункта, а в декабре — еще на один, доведя ее до 16%. В феврале и марте текущего года ЦБ оставлял ставку на этом уровне.

https://ria.ru/20240410/stavka-1939055209.html

https://ria.ru/20240425/inflyatsiya-1942293685.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия