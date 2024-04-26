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Выпуск металлообрабатывающих станков в Москве вырос почти в 1,5 раза
Выпуск металлообрабатывающих станков в Москве вырос почти в 1,5 раза - РИА Новости, 26.04.2024
Выпуск металлообрабатывающих станков в Москве вырос почти в 1,5 раза
Отрасль машиностроения Москвы, которую представляют более 260 предприятий, за январь-февраль почти на 50% нарастила выпуск продукции по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T07:13
2024-04-26T07:13
2024-04-26T07:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
москва
сша
германия
владислав овчинский
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Отрасль машиностроения Москвы, которую представляют более 260 предприятий, за январь-февраль почти на 50% нарастила выпуск продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский."За первые два месяца текущего года московские предприятия нарастили производство металлообрабатывающего оборудования почти в 1,5 раза. Общий объем отгруженной продукции вырос в 7,2 раза и достиг отметки 2,2 миллиарда рублей. Рекордный объем отгрузки свидетельствует о высоком спросе на столичные станки, которые активно замещают иностранные после ухода западных брендов с отечественного рынка", – приводит пресс-служба ДИПП слова Овчинского.Фрезерные, сверлильные, расточные, лазерные и прочие станки московского производства замещают оборудование из США, Германии, Швейцарии и Нидерландов.Например, лазерный режущий станок мощностью до 20 киловатт столичного разработчика включен в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ. Еще один производитель в минувшем году разработал высокоточный токарный центр, который предназначен, в том числе, для изготовления режущего инструмента и позволяет достичь микронной точности обработки заготовок.Московские власти предоставляют широкую поддержку предприятиям, так, в 2021 году был запущен проект "Московская техническая школа". Его задача – совершенствование компетенций инженеров в области новейших технологий.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары и активно внедряют инновации. Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться большим, малым и средним предприятиям. Они могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Помимо этого, разработан ряд антикризисных инструментов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, москва, сша, германия, владислав овчинский, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Москва, США, Германия, Владислав Овчинский, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Отрасль машиностроения Москвы, которую представляют более 260 предприятий, за январь-февраль почти на 50% нарастила выпуск продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
"За первые два месяца текущего года московские предприятия нарастили производство металлообрабатывающего оборудования почти в 1,5 раза. Общий объем отгруженной продукции вырос в 7,2 раза и достиг отметки 2,2 миллиарда рублей. Рекордный объем отгрузки свидетельствует о высоком спросе на столичные станки, которые активно замещают иностранные после ухода западных брендов с отечественного рынка", – приводит пресс-служба ДИПП слова Овчинского.
Фрезерные, сверлильные, расточные, лазерные и прочие станки московского производства замещают оборудование из США
, Германии
, Швейцарии
и Нидерландов
.
Например, лазерный режущий станок мощностью до 20 киловатт столичного разработчика включен в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ
. Еще один производитель в минувшем году разработал высокоточный токарный центр, который предназначен, в том числе, для изготовления режущего инструмента и позволяет достичь микронной точности обработки заготовок.
Московские власти предоставляют широкую поддержку предприятиям, так, в 2021 году был запущен проект "Московская техническая школа". Его задача – совершенствование компетенций инженеров в области новейших технологий.
Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары и активно внедряют инновации. Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться большим, малым и средним предприятиям. Они могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Помимо этого, разработан ряд антикризисных инструментов.