https://ria.ru/20240426/spetsoperatsiya-1942626481.html

Рогов рассказал о продвижении российских войск в районе Работино

Рогов рассказал о продвижении российских войск в районе Работино - РИА Новости, 26.04.2024

Рогов рассказал о продвижении российских войск в районе Работино

Российские войска продвинулись в районе села Работино и взяли опорный пункт ВСУ, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T20:55

2024-04-26T20:55

2024-04-26T21:23

работино

россия

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Российские войска продвинулись в районе села Работино и взяли опорный пункт ВСУ, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Наши ребята продвинулись северо-западнее Работино, задействовав не только артиллерию, но и танки, взяли важный опорный пункт противника", — сказал собеседник агентства.Бои за Работино, которое находится в низине, продолжаются, уточнил Рогов.В начале недели он рассказал, что ВС России продвинулись юго-восточнее Работино, выбив противника из двух опорных пунктов.Минобороны в конце февраля сообщило, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. В марте губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что армия контролирует высоты и центр села.

https://ria.ru/20240403/snayper-1937473935.html

https://ria.ru/20240426/svo-1941713810.html

работино

россия

запорожская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

работино, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, евгений балицкий