https://ria.ru/20240426/spetsoperatsiya-1942626481.html
Рогов рассказал о продвижении российских войск в районе Работино
Рогов рассказал о продвижении российских войск в районе Работино - РИА Новости, 26.04.2024
Рогов рассказал о продвижении российских войск в районе Работино
Российские войска продвинулись в районе села Работино и взяли опорный пункт ВСУ, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T20:55
2024-04-26T20:55
2024-04-26T21:23
работино
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Российские войска продвинулись в районе села Работино и взяли опорный пункт ВСУ, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Наши ребята продвинулись северо-западнее Работино, задействовав не только артиллерию, но и танки, взяли важный опорный пункт противника", — сказал собеседник агентства.Бои за Работино, которое находится в низине, продолжаются, уточнил Рогов.В начале недели он рассказал, что ВС России продвинулись юго-восточнее Работино, выбив противника из двух опорных пунктов.Минобороны в конце февраля сообщило, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. В марте губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что армия контролирует высоты и центр села.
https://ria.ru/20240403/snayper-1937473935.html
https://ria.ru/20240426/svo-1941713810.html
работино
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Рогов рассказал о продвижении российских войск в районе Работино
Рогов: ВС России продвинулись в районе села Работино и взяли опорный пункт ВСУ