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Рогов рассказал о продвижении российских войск в районе Работино - РИА Новости, 26.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:55 26.04.2024 (обновлено: 21:23 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/spetsoperatsiya-1942626481.html
Рогов рассказал о продвижении российских войск в районе Работино
Рогов рассказал о продвижении российских войск в районе Работино - РИА Новости, 26.04.2024
Рогов рассказал о продвижении российских войск в районе Работино
Российские войска продвинулись в районе села Работино и взяли опорный пункт ВСУ, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T20:55
2024-04-26T21:23
работино
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Российские войска продвинулись в районе села Работино и взяли опорный пункт ВСУ, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Наши ребята продвинулись северо-западнее Работино, задействовав не только артиллерию, но и танки, взяли важный опорный пункт противника", — сказал собеседник агентства.Бои за Работино, которое находится в низине, продолжаются, уточнил Рогов.В начале недели он рассказал, что ВС России продвинулись юго-восточнее Работино, выбив противника из двух опорных пунктов.Минобороны в конце февраля сообщило, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. В марте губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что армия контролирует высоты и центр села.
https://ria.ru/20240403/snayper-1937473935.html
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работино, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, евгений балицкий
Работино, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Евгений Балицкий
Рогов рассказал о продвижении российских войск в районе Работино

Рогов: ВС России продвинулись в районе села Работино и взяли опорный пункт ВСУ

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Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Российские войска продвинулись в районе села Работино и взяли опорный пункт ВСУ, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Наши ребята продвинулись северо-западнее Работино, задействовав не только артиллерию, но и танки, взяли важный опорный пункт противника", — сказал собеседник агентства.
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Это село находится на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на Запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады, подготовленные западными инструкторами.

Бои за Работино, которое находится в низине, продолжаются, уточнил Рогов.
В начале недели он рассказал, что ВС России продвинулись юго-восточнее Работино, выбив противника из двух опорных пунктов.
Минобороны в конце февраля сообщило, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. В марте губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что армия контролирует высоты и центр села.
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Специальная военная операция на УкраинеРаботиноРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЕвгений Балицкий
 
 
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