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ВСУ потеряли 430 солдат в зоне ответственности российской группировки "Юг" - РИА Новости, 26.04.2024
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14:36 26.04.2024 (обновлено: 14:54 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/spetsoperatsiya-1942505796.html
ВСУ потеряли 430 солдат в зоне ответственности российской группировки "Юг"
ВСУ потеряли 430 солдат в зоне ответственности российской группировки "Юг" - РИА Новости, 26.04.2024
ВСУ потеряли 430 солдат в зоне ответственности российской группировки "Юг"
Российские военнослужащие группировки "Юг" поразили украинские формирования в районах семи населенных пунктов в ДНР и отразили атаку, потери противника... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:36
2024-04-26T14:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" поразили украинские формирования в районах семи населенных пунктов в ДНР и отразили атаку, потери противника составили до 430 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 5-й штурмовой, 41-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Максимильяновка, Катериновка, Парасковиевка, Часов Яр, Ступочки, Константиновка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также была отражена атака штурмовой группы 10-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ в районе Невельского."Потери противника составили до 430 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами", - уточнили в МО РФ.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 152-миллиметровая гаубица Д-20, 122–миллиметровое орудие Д-30, 105-миллиметровая буксируемая гаубица М102 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и четыре полевых склада с боеприпасами.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
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вооруженные силы украины, в мире, россия, сша, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, США, Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли 430 солдат в зоне ответственности российской группировки "Юг"

Минобороны: подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ в зоне спецоперации
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" поразили украинские формирования в районах семи населенных пунктов в ДНР и отразили атаку, потери противника составили до 430 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 5-й штурмовой, 41-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Максимильяновка, Катериновка, Парасковиевка, Часов Яр, Ступочки, Константиновка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ
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20 апреля, 21:36
Отмечается, что также была отражена атака штурмовой группы 10-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ в районе Невельского.
"Потери противника составили до 430 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами", - уточнили в МО РФ.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 152-миллиметровая гаубица Д-20, 122–миллиметровое орудие Д-30, 105-миллиметровая буксируемая гаубица М102 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и четыре полевых склада с боеприпасами.
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