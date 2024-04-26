https://ria.ru/20240426/spetsoperatsiya-1942505796.html

ВСУ потеряли 430 солдат в зоне ответственности российской группировки "Юг"

ВСУ потеряли 430 солдат в зоне ответственности российской группировки "Юг" - РИА Новости, 26.04.2024

ВСУ потеряли 430 солдат в зоне ответственности российской группировки "Юг"

Российские военнослужащие группировки "Юг" поразили украинские формирования в районах семи населенных пунктов в ДНР и отразили атаку, потери противника... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T14:36

2024-04-26T14:36

2024-04-26T14:54

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" поразили украинские формирования в районах семи населенных пунктов в ДНР и отразили атаку, потери противника составили до 430 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 5-й штурмовой, 41-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Максимильяновка, Катериновка, Парасковиевка, Часов Яр, Ступочки, Константиновка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также была отражена атака штурмовой группы 10-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ в районе Невельского."Потери противника составили до 430 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами", - уточнили в МО РФ.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 152-миллиметровая гаубица Д-20, 122–миллиметровое орудие Д-30, 105-миллиметровая буксируемая гаубица М102 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и четыре полевых склада с боеприпасами.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сша

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, в мире, россия, сша, донецкая народная республика