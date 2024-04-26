ВСУ потеряли 430 солдат в зоне ответственности российской группировки "Юг"
Минобороны: подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю
© РИА Новости / Станислав КрасильниковРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ в зоне спецоперации
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" поразили украинские формирования в районах семи населенных пунктов в ДНР и отразили атаку, потери противника составили до 430 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 5-й штурмовой, 41-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Максимильяновка, Катериновка, Парасковиевка, Часов Яр, Ступочки, Константиновка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Отмечается, что также была отражена атака штурмовой группы 10-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ в районе Невельского.
"Потери противника составили до 430 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами", - уточнили в МО РФ.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 152-миллиметровая гаубица Д-20, 122–миллиметровое орудие Д-30, 105-миллиметровая буксируемая гаубица М102 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и четыре полевых склада с боеприпасами.
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