https://ria.ru/20240426/spetsoperatsiya-1942433862.html

В Очакове подполье зафиксировало несколько прилетов

В Очакове подполье зафиксировало несколько прилетов - РИА Новости, 26.04.2024

В Очакове подполье зафиксировало несколько прилетов

Несколько прилетов зафиксировано в Очакове в Николаевской области Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T10:48

2024-04-26T10:48

2024-04-26T10:48

специальная военная операция на украине

россия

николаевская область

украина

сергей лебедев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Несколько прилетов зафиксировано в Очакове в Николаевской области Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Очаков. Несколько прилетов по акватории. Пока итоги не известны", - сказал собеседник агентства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240410/udar-1938990906.html

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николаевская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, николаевская область, украина, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, безопасность