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В Очакове подполье зафиксировало несколько прилетов - РИА Новости, 26.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:48 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/spetsoperatsiya-1942433862.html
В Очакове подполье зафиксировало несколько прилетов
В Очакове подполье зафиксировало несколько прилетов - РИА Новости, 26.04.2024
В Очакове подполье зафиксировало несколько прилетов
Несколько прилетов зафиксировано в Очакове в Николаевской области Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:48
2024-04-26T10:48
специальная военная операция на украине
россия
николаевская область
украина
сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Несколько прилетов зафиксировано в Очакове в Николаевской области Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Очаков. Несколько прилетов по акватории. Пока итоги не известны", - сказал собеседник агентства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240410/udar-1938990906.html
россия
николаевская область
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россия, николаевская область, украина, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаевская область, Украина, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Очакове подполье зафиксировало несколько прилетов

Подполье заявило о нескольких ударах по акватории Очакова в николаевской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Несколько прилетов зафиксировано в Очакове в Николаевской области Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Очаков. Несколько прилетов по акватории. Пока итоги не известны", - сказал собеседник агентства.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Место пожара после удара ВС России по расположению ВСУ на побережье Очакова. 10 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Российские военные ударили по расположению ВСУ в Очакове
10 апреля, 08:40
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНиколаевская областьУкраинаСергей ЛебедевДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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