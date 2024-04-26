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В Очакове подполье зафиксировало несколько прилетов
В Очакове подполье зафиксировало несколько прилетов - РИА Новости, 26.04.2024
В Очакове подполье зафиксировало несколько прилетов
Несколько прилетов зафиксировано в Очакове в Николаевской области Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:48
2024-04-26T10:48
2024-04-26T10:48
специальная военная операция на украине
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николаевская область
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сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Несколько прилетов зафиксировано в Очакове в Николаевской области Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Очаков. Несколько прилетов по акватории. Пока итоги не известны", - сказал собеседник агентства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240410/udar-1938990906.html
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РИА Новости
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россия, николаевская область, украина, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаевская область, Украина, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Очакове подполье зафиксировало несколько прилетов
Подполье заявило о нескольких ударах по акватории Очакова в николаевской области