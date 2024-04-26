https://ria.ru/20240426/spetsoperatsiya-1942430076.html
Подполье в Николаевской области зафиксировало удар по расположению ВСУ
Подполье в Николаевской области зафиксировало удар по расположению ВСУ - РИА Новости, 26.04.2024
Подполье в Николаевской области зафиксировало удар по расположению ВСУ
Удар зафиксирован в селе Ивановка Николаевской области Украины, предположительно, в направлении пансионата, где располагались вооруженные силы Украины, заявил... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:30
2024-04-26T10:30
2024-04-26T10:30
специальная военная операция на украине
украина
россия
николаевская область
сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Удар зафиксирован в селе Ивановка Николаевской области Украины, предположительно, в направлении пансионата, где располагались вооруженные силы Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Прилетело в село Ивановка, что впритык к селу Куцуруб стоит. По описанию направления – в пансионат "Полесье", где бандеровцы распевали вечером песни про Бандеру. Теперь они с ним общаются лично", - сказал собеседник агентства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240412/udar-1939547913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, россия, николаевская область, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Николаевская область, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье в Николаевской области зафиксировало удар по расположению ВСУ
Подполье Николаевской области сообщило об ударе в направлении расположения ВСУ