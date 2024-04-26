https://ria.ru/20240426/spetsoperatsiya-1942430076.html

Подполье в Николаевской области зафиксировало удар по расположению ВСУ

Подполье в Николаевской области зафиксировало удар по расположению ВСУ - РИА Новости, 26.04.2024

Подполье в Николаевской области зафиксировало удар по расположению ВСУ

Удар зафиксирован в селе Ивановка Николаевской области Украины, предположительно, в направлении пансионата, где располагались вооруженные силы Украины, заявил... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T10:30

2024-04-26T10:30

2024-04-26T10:30

специальная военная операция на украине

украина

россия

николаевская область

сергей лебедев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914556596_0:122:2943:1777_1920x0_80_0_0_4aa3d205161b390adbf5ab35e5b7005b.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Удар зафиксирован в селе Ивановка Николаевской области Украины, предположительно, в направлении пансионата, где располагались вооруженные силы Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Прилетело в село Ивановка, что впритык к селу Куцуруб стоит. По описанию направления – в пансионат "Полесье", где бандеровцы распевали вечером песни про Бандеру. Теперь они с ним общаются лично", - сказал собеседник агентства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240412/udar-1939547913.html

украина

россия

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, николаевская область, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, безопасность