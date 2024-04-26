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На правом берегу Днепра уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ

На правом берегу Днепра уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 26.04.2024

На правом берегу Днепра уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ

Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" артиллерийского соединения группировки войск "Днепр" уничтожила три наблюдательных пункта и два пункта управления РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T05:08

2024-04-26T05:08

2024-04-26T05:14

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ГЕНИЧЕСК, 26 апр - РИА Новости. Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" артиллерийского соединения группировки войск "Днепр" уничтожила три наблюдательных пункта и два пункта управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Артиллерийские подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение опорным пунктам противника на правобережье Днепра в Херсонской области. В ходе боевой работы уничтожены три наблюдательных пункта и два пункта управления БПЛА ВСУ на правом берегу реки в Херсонской области", - сообщили в военном ведомстве. Расчеты РСЗО группировки войск "Днепр" постоянно находятся в полной боевой готовности. С получением боевой задачи они выезжают из укрытия на огневые позиции и оперативно готовят реактивную систему к ведению огня по вновь выявленным целям. Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени.

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в мире, херсонская область , россия, вооруженные силы украины