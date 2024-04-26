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На правом берегу Днепра уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 26.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 26.04.2024 (обновлено: 05:14 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/spetsoperatsiya-1942397832.html
На правом берегу Днепра уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ
На правом берегу Днепра уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 26.04.2024
На правом берегу Днепра уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" артиллерийского соединения группировки войск "Днепр" уничтожила три наблюдательных пункта и два пункта управления РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T05:08
2024-04-26T05:14
в мире
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК, 26 апр - РИА Новости. Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" артиллерийского соединения группировки войск "Днепр" уничтожила три наблюдательных пункта и два пункта управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Артиллерийские подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение опорным пунктам противника на правобережье Днепра в Херсонской области. В ходе боевой работы уничтожены три наблюдательных пункта и два пункта управления БПЛА ВСУ на правом берегу реки в Херсонской области", - сообщили в военном ведомстве. Расчеты РСЗО группировки войск "Днепр" постоянно находятся в полной боевой готовности. С получением боевой задачи они выезжают из укрытия на огневые позиции и оперативно готовят реактивную систему к ведению огня по вновь выявленным целям. Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени.
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в мире, херсонская область , россия, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На правом берегу Днепра уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ

РСЗО "Град" уничтожила на правом берегу Днепра два пункта управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Реактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 26 апр - РИА Новости. Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" артиллерийского соединения группировки войск "Днепр" уничтожила три наблюдательных пункта и два пункта управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Артиллерийские подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение опорным пунктам противника на правобережье Днепра в Херсонской области. В ходе боевой работы уничтожены три наблюдательных пункта и два пункта управления БПЛА ВСУ на правом берегу реки в Херсонской области", - сообщили в военном ведомстве.
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Вчера, 05:19
Расчеты РСЗО группировки войск "Днепр" постоянно находятся в полной боевой готовности. С получением боевой задачи они выезжают из укрытия на огневые позиции и оперативно готовят реактивную систему к ведению огня по вновь выявленным целям. Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени.
 
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