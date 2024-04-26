https://ria.ru/20240426/spetsoperatsiya-1942397832.html
На правом берегу Днепра уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ
На правом берегу Днепра уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 26.04.2024
На правом берегу Днепра уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" артиллерийского соединения группировки войск "Днепр" уничтожила три наблюдательных пункта и два пункта управления РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T05:08
2024-04-26T05:08
2024-04-26T05:14
в мире
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938898742_0:385:2951:2045_1920x0_80_0_0_df9b047d21dbc6f61132aae92afa29d2.jpg
ГЕНИЧЕСК, 26 апр - РИА Новости. Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" артиллерийского соединения группировки войск "Днепр" уничтожила три наблюдательных пункта и два пункта управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Артиллерийские подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение опорным пунктам противника на правобережье Днепра в Херсонской области. В ходе боевой работы уничтожены три наблюдательных пункта и два пункта управления БПЛА ВСУ на правом берегу реки в Херсонской области", - сообщили в военном ведомстве. Расчеты РСЗО группировки войск "Днепр" постоянно находятся в полной боевой готовности. С получением боевой задачи они выезжают из укрытия на огневые позиции и оперативно готовят реактивную систему к ведению огня по вновь выявленным целям. Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени.
https://ria.ru/20240425/tank-1942178689.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938898742_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_924f068af7e657aec2860e258456f886.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , россия, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На правом берегу Днепра уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ
РСЗО "Град" уничтожила на правом берегу Днепра два пункта управления БПЛА ВСУ
ГЕНИЧЕСК, 26 апр - РИА Новости. Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" артиллерийского соединения группировки войск "Днепр" уничтожила три наблюдательных пункта и два пункта управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Артиллерийские подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение опорным пунктам противника на правобережье Днепра в Херсонской области. В ходе боевой работы уничтожены три наблюдательных пункта и два пункта управления БПЛА ВСУ на правом берегу реки в Херсонской области", - сообщили в военном ведомстве.
Расчеты РСЗО группировки войск "Днепр" постоянно находятся в полной боевой готовности. С получением боевой задачи они выезжают из укрытия на огневые позиции и оперативно готовят реактивную систему к ведению огня по вновь выявленным целям. Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени.