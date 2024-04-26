https://ria.ru/20240426/spektakl-1942560544.html

Театр Сатиры представит 9 мая спектакль-концерт "Синий платочек"

Театр Сатиры представит 9 мая спектакль-концерт "Синий платочек" - РИА Новости, 26.04.2024

Театр Сатиры представит 9 мая спектакль-концерт "Синий платочек"

Театр Сатиры представит 9 мая спектакль-концерт "Синий платочек", посвященный Дню Победы, а также театру во время Великой Отечественной войны, сообщили в... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T17:24

2024-04-26T17:24

2024-04-26T17:28

григорий горин

андрей миронов

анатолий папанов

культура

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Театр Сатиры представит 9 мая спектакль-концерт "Синий платочек", посвященный Дню Победы, а также театру во время Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе театра. В основу спектакля "Синий платочек" легла пьеса Григория Горина "Прощай, конферансье!" в постановке Андрея Миронова, которой в этом году исполняется 40 лет. "За годы войны советские артисты дали для бойцов Красной Армии почти полтора миллиона концертов на передовой. Все театры стали одной большой семьей – 42 тысячи артистов. Среди этой огромной "невидимой" армии были и артисты Театра Сатиры. Одни – Анатолий Папанов и Евгений Вестник – воевали на фронте с оружием в руках. Другие в составе концертной бригады №13 объезжали фронты с концертами", - говорится в сообщении. Спектакль-концерт "Синий платочек" – это спектакль-воспоминание, спектакль-исследование. Он документально рассказывает о людях театра и о том, как искусство помогает победить смерть. В спектакле переплетены три линии: тех, кто родился и жил во время войны, тех, кто родился после и рассказывает о старших коллегах, с которыми посчастливилось работать, и совсем молодых артистов, тех, кто из современности смотрит на трагические события прошлого. Вместе с мемуарами и воспоминаниями прозвучат песни Руслановой, Шульженко, Утесова, Бернеса, с которыми выступали артисты на передовой.

https://ria.ru/20240329/filmy-1936516555.html

https://ria.ru/20240404/balet-1937800504.html

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григорий горин, андрей миронов, анатолий папанов