https://ria.ru/20240426/sotrudnik-1942584601.html

Сотрудника ДПС арестовали за взятку от фигуранта дела об убийстве в Москве

Сотрудника ДПС арестовали за взятку от фигуранта дела об убийстве в Москве - РИА Новости, 26.04.2024

Сотрудника ДПС арестовали за взятку от фигуранта дела об убийстве в Москве

Суд в Москве арестовал до 18 июня инспектора ДПС Дмитрия Бовтунова, которого подозревают в том, что он за взятку отпустил участника громкого убийства из-за... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T18:40

2024-04-26T18:40

2024-04-26T19:52

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Суд в Москве арестовал до 18 июня инспектора ДПС Дмитрия Бовтунова, которого подозревают в том, что он за взятку отпустил участника громкого убийства из-за спора о парковке, сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы."Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в отношении Бовтунова Дмитрия Анатольевича. <...> Суд избрал в отношении Бовтунова меру пресечения в виде заключении под стражу сроком на один месяц 23 суток", — говорится в публикации.По версии следствия, Бовтунов, находясь на службе, остановил автомобиль, за рулем которого находился И.Б.о. Аббасов. Тот не имел водительских прав и предложил инспектору взятку, чтобы его не задерживали. Бовтунов согласился и указал счет, на который нужно было перевести 30 тысяч рублей.Как позднее сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД, сотрудника ДПС уже уволили из органов "за совершение проступка, порочащего честь и достоинство".Громкое убийствоПо данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в столичном районе Люблино. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на мужчину, избил, а после ударил ножом в живот. От полученных травм пострадавший умер.Нападавший попытался скрыться. Его и двух двоюродных братьев задержали два дня спустя в Ростовской области.Аббасову предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, другим фигурантам — в пособничестве в убийстве.По делу арестовали Шахина Аббасова, его брата Шохрата, их отца Низами, дядю Бахтияра и его сына Исахана, а также общего друга Нахида Гусейнова.

https://ria.ru/20240420/ubiystvo-1941200519.html

https://ria.ru/20240422/ubiystvo-1941600366.html

https://ria.ru/20240422/ugrozy-1941551949.html

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происшествия, авто, ювао (москва), москва, гибдд мвд рф, россия