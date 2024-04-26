https://ria.ru/20240426/smi-1942529145.html

США не лишат помощи батальоны ЦАХАЛ, сообщают СМИ

США не лишат помощи батальоны ЦАХАЛ, сообщают СМИ - РИА Новости, 26.04.2024

США не лишат помощи батальоны ЦАХАЛ, сообщают СМИ

Белый дом установил, что ряд батальонов израильской армии (ЦАХАЛ) имеет право на военную помощь США несмотря на "грубые нарушения прав человека", совершенные... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T15:37

2024-04-26T15:37

2024-04-26T15:40

в мире

сша

израиль

западный берег реки иордан

энтони блинкен

майк джонсон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Белый дом установил, что ряд батальонов израильской армии (ЦАХАЛ) имеет право на военную помощь США несмотря на "грубые нарушения прав человека", совершенные ими в отношении палестинских мирных жителей на Западном берегу реки Иордан, сообщает телеканал ABC News. "Администрация (президента США Джо) Байдена установила, что три военных батальона Армии обороны Израиля совершили "грубые нарушения прав человека" в отношении палестинских гражданских лиц на Западном берегу реки Иордан, однако они по-прежнему будут иметь право на получение американской военной помощи независимо от этого, поскольку Израиль заявляет, что предпринимает шаги для решения этой проблемы", - говорится в сообщении телеканала. По информации ABC News, пять подразделений - три военных и два гражданских - подвергли проверке из-за возможных нарушений прав человека. Телеканал указывает, что об этом госсекретарь США Энтони Блинкен написал спикеру палаты представителей Майку Джонсону. В письме также говорится, что решение Вашингтона не приведет к задержке предоставления какой-либо американской помощи, и Израиль сможет получить всю сумму, выделенную конгрессом. Отмечается, что нарушения, совершенные каждым из подразделений, имели место до 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС начало операцию против Израиля. Ни одно из дел не связано с операциями против ХАМАС в секторе Газа или против Ирана или его сторонников. Согласно американскому законодательству, военные США должны прекратить оказывать помощь иностранным подразделениям, которые нарушают права человека. Однако, как пишет Блинкен, в законах есть исключение для стран, которые принимают меры в отношении ответственных за нарушения членов подразделений. По словам источника, у США и Израиля также есть специальное соглашение, которое требует, чтобы США консультировались с израильтянами перед принятием любых решений, связанных с Законом об иностранной помощи.

https://ria.ru/20231114/gosdep-1909276881.html

https://ria.ru/20231018/buduschee-1903680955.html

сша

израиль

западный берег реки иордан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, израиль, западный берег реки иордан, энтони блинкен, майк джонсон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году