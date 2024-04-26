США не лишат помощи батальоны ЦАХАЛ, сообщают СМИ
ABC News: США не лишат помощи ЦАХАЛ несмотря на нарушения ими прав человека
© ЦАХАЛИзраильские военные в секторе Газа
© ЦАХАЛ
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Белый дом установил, что ряд батальонов израильской армии (ЦАХАЛ) имеет право на военную помощь США несмотря на "грубые нарушения прав человека", совершенные ими в отношении палестинских мирных жителей на Западном берегу реки Иордан, сообщает телеканал ABC News.
"Администрация (президента США Джо) Байдена установила, что три военных батальона Армии обороны Израиля совершили "грубые нарушения прав человека" в отношении палестинских гражданских лиц на Западном берегу реки Иордан, однако они по-прежнему будут иметь право на получение американской военной помощи независимо от этого, поскольку Израиль заявляет, что предпринимает шаги для решения этой проблемы", - говорится в сообщении телеканала. По информации ABC News, пять подразделений - три военных и два гражданских - подвергли проверке из-за возможных нарушений прав человека.
Блинкен признал разногласия в Госдепе из-за конфликта в Газе, сообщают СМИ
14 ноября 2023, 06:58
Телеканал указывает, что об этом госсекретарь США Энтони Блинкен написал спикеру палаты представителей Майку Джонсону. В письме также говорится, что решение Вашингтона не приведет к задержке предоставления какой-либо американской помощи, и Израиль сможет получить всю сумму, выделенную конгрессом.
Согласно американскому законодательству, военные США должны прекратить оказывать помощь иностранным подразделениям, которые нарушают права человека. Однако, как пишет Блинкен, в законах есть исключение для стран, которые принимают меры в отношении ответственных за нарушения членов подразделений.
По словам источника, у США и Израиля также есть специальное соглашение, которое требует, чтобы США консультировались с израильтянами перед принятием любых решений, связанных с Законом об иностранной помощи.
В США беспокоятся, что у Израиля нет планов на будущее Газы
18 октября 2023, 18:48