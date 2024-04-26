https://ria.ru/20240426/smi-1942407178.html

СМИ: Испания согласилась поставить Patriot на Украину под давлением

СМИ: Испания согласилась поставить Patriot на Украину под давлением - РИА Новости, 26.04.2024

СМИ: Испания согласилась поставить Patriot на Украину под давлением

Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину под давлением со стороны НАТО и ЕС, сообщила газета Pais со ссылкой на правительственные источники. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T08:07

2024-04-26T08:07

2024-04-26T09:31

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину под давлением со стороны НАТО и ЕС, сообщила газета Pais со ссылкой на правительственные источники."Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину под давлением со стороны НАТО и ЕС, требующих от европейских стран, у которых есть эти американские системы, поставить их Киеву", — указало издание.Газета Financial Times писала в понедельник, что союзники по ЕС и НАТО оказывают сильное давление на Грецию и Испанию, чтобы они предоставили Киеву системы ПВО Patriot и С-300, поскольку их собственные потребности "не столь велики, как у Украины". Согласно изданию, давление на страны оказывалось и на недавнем саммите ЕС.Как подтвердил во вторник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, союзники действительно просили отправить системы ПВО С-300 или Patriot на Украину. Но он заверил, что Афины не будут делать этого.Ранее ни глава Министерства обороны Испании Маргарита Роблес, ни министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес не сообщали, будет ли Мадрид отправлять на Украину системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.Испания располагает четырьмя батареями Patriot, одна из которых развернута в Турции в рамках миссии НАТО по защите воздушного пространства страны от возможных ракет, которые могут быть запущены из Сирии.

https://ria.ru/20240426/ukraina-1942396422.html

https://ria.ru/20240426/naemniki-1942393325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, испания, украина, нато, евросоюз